Economistas del equipo de Matthei proponen eliminar todos los feriados irrenunciables: «No deberían existir»

Las economistas Cecilia Cifuentes y Michèle Labbé, ambas pertenecientes al equipo programático de la candidata presidencial Evelyn Matthei, se refirieron este jueves al proyecto de ley que busca declarar el Viernes Santo como feriado irrenunciable.

En entrevista con radio Cooperativa, las académicas manifestaron su rechazo a la iniciativa empujada por parlamentarios de Chile Vamos, calificándola de «populismo electoral» y asegurando que atenta contra la libertad de trabajo.

«Para mí el principio fundamental no es la economía sino la libertad de culto. Yo soy católica y es un día de recogimiento para mí, pero se debe respetar la libertad religiosa de los trabajadores. No me gustaría que me hicieran trabajar en Viernes Santo, pero ese es mi caso», afirmó Cifuentes.

De hecho, tanto Cifuentes como Labbé propusieron ir más allá y eliminar todos los feriados irrenunciables, de forma que las empresas puedan decidir qué días abrir.

«Creo más en la libertad. No deberían existir los feriados irrenunciables. Las personas deberían decidir cuándo abrir o cerrar los negocios. Y que las personas elijan dónde quieren trabajar», declaró Labbé.

«Estoy segura de que los chilenos preferiríamos tener menos feriados y más vacaciones. Quitar cinco feriados y que esos cinco días vayan a convertir los 15 días de vacaciones en 20 días», agregó.

Cifuentes, por su parte, sostuvo que «yo eliminaría por completo los feriados irrenunciables. Es muy importante respetar la libertad de trabajo. No me gustan los feriados irrenunciables».

«Que el trabajador que quiera y no afecte sus creencias pueda trabajar. Quien no tenga esas creencias y valore el ingreso extra, que trabaje», agregó.

Quién es Michèle Labbé

Michèle Labbé es ingeniera comercial de la Universidad Católica de Chile y magíster en economía de la misma casa de estudios. Con una trayectoria ligada a la UDI, en 2018 desembarcó en el segundo gobierno de Sebastián Piñera como jefa de asesores del Ministerio de Economía, dirigido en ese entonces por Juan Ramón Valente y luego por Juan Andrés Fontaine.

El 28 de agosto de 2024, Michèle Labbé fue presentada como parte del equipo de la UDI que trabajará en propuestas programáticas para un eventual gobierno de Evelyn Matthei. Ya un par de semanas antes, Diario Financiero había informado que Labbé era parte de la Comisión Económica del partido gremialista.

Actualmente, Labbé forma parte del directorio de Empresas Gasco S.A., es panelista de Radio Agricultura y columnista de El Líbero y La Tercera.

Quién es Cecilia Cifuentes

Cecilia Cifuentes es magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes.

En paralelo, la académica se desempeña como consejera del Consejo Consultivo Previsional, donde ha expresado una postura crítica sobre la reforma de pensiones promulgada por el actual gobierno. Previamente, entre 2010 y 2016, Cifuentes fue economista senior del instituto Libertad y Desarrollo.

En noviembre de 2024, cuando el jefe programático de Evelyn Matthei, Juan Luis Ossa, conformó grupos de trabajo para dotar de contenido la candidatura de la exalcaldesa de Providencia, llamó a Cecilia Cifuentes para integrar la macrocomisión de Economía.

Allí, Cifuentes comparte con el exministro de Hacienda Ignacio Briones, el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber y la exsubsecretaria de Ciencia Carolina Torrealba.

