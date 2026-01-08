«El país que recibirá estará mejor que cuando nosotros llegamos»: Ministra Vallejo respondió críticas de Kast y aseguró que la realidad desmiente su discurso catastrofista

En un encuentro organizado por Icare, el mandatario electo aseguró que la actual administración les iba a entregar un gobierno "con una situación fiscal muy difícil", manifestando que "estamos cerrando una etapa (...) que se caracterizó, lamentablemente (...) por la improvisación, la incertidumbre y la renuncia a gobernar con realismo". Desde La Moneda respondieron con cifras: "Recibimos un país con una inflación que iba alcanzando el 14% y a él le va a tocar asumir su gobierno con una inflación de alrededor del 3%".

Autor: Absalón Opazo
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas realizadas por el presidente electo, José Kast, quien en un encuentro organizado por Icare, aseguró que la actual administración les iba a entregar un gobierno «con una situación fiscal muy difícil».

«Estamos cerrando una etapa (…) que se caracterizó, lamentablemente para nuestro país, por la improvisación, por la incertidumbre y la renuncia a gobernar con realismo», afirmó Kast en el citado foro.

Ante esto, la ministra Vallejo declaró desde La Moneda que a Kast «le duró poco el sentido estadista, le duró poco el republicanismo y el sentido de realidad. Primero, porque acusa de improvisación a este gobierno y yo, con todo respeto, quiero decirle al presidente electo que improvisación es prometer un recorte de 6 mil millones de dólares y no saber cómo hacerlo».

«O peor aún, saber cómo hacerlo y no querer transparentarlo, y no decirle la verdad a la gente de cómo va a hacerlo. Entonces habla de improvisación, de decir la verdad, pero él está improvisando o faltando a la verdad», añadió la secretaria de Estado.

Seguidamente, la ministra Vallejo resaltó que todas las cifras oficiales contradicen el discurso catastrofista de Kast.

«La realidad da cuenta de que toda esta retórica de la emergencia y la crisis se va un poco desarmando. O sea, en Chile ha disminuido la pobreza, nosotros recibimos un país con más pobreza del que estamos entregando. Recibimos un país con una inflación que iba alcanzando el 14% y a él le va a tocar asumir su gobierno con una inflación de alrededor del 3%», planteó Vallejo.

«Hemos logrado estabilizar varias cosas que estaban críticas», agregó, enfatizando que «la verdad es que el discurso catastrofista es bueno para jugar con las emociones de la gente pero no para gobernar, para gobernar se requiere sentido de realidad, sentido de diálogo y de responsabilidad».

Finalmente, la vocera de La Moneda instó a Kast a tener «humildad, porque el presidente electo debe reconocer que cuando a él le toque gobernar en abril, la jornada laboral va a llegar semanalmente a 42 horas. Ya van a haber subido los salarios mínimos, las pensiones van a haber subido a 2,2 millones de personas ahora en enero y el próximo año cuando él sea presidente, van a subir aún más. Y eso fue gracias al liderazgo del Presidente Boric».

