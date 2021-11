Elisa Loncon llama a no presidencializar el trabajo de la Convención y plantea que «el Gobierno que venga, el que sea, tiene que respetar la nueva Constitución»

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, aseguró que, la próxima persona que llegue a gobernar Chile, “tiene que respetar la nueva Constitución” redactada por el órgano y aprobada por la ciudadanía.

“Estamos hablando de la regla madre. Quien sea que gane la elección va a tener que tomar esta Constitución e implementarla. Y nuestra labor es no perder de vista el objetivo, porque al entrar en los procesos coyunturales podemos perdernos del objetivo”, puntualizó Loncón en una entrevista concedida a La Tercera.

“No se debería presidencializar el trabajo de la Convención. Para nada. Siempre he tenido esa posición. El gobierno que venga, el que sea, tiene que respetar la nueva Constitución”, agregó.

En este sentido, espera que, cuando se conozca los resultados electorales y se confirme al nuevo mandatario, se entable una conversación para que se pueda acelerar el proceso del plebiscito, que debe realizarse para poder aprobar o no la nueva Carta Magna, que sustituirá la promulgada durante la época de la dictadura militar.

“Conversaremos con quien llegue para que se lleve a efecto la etapa que corresponde el próximo año, el plebiscito de salida. Nos corresponde hacer ese trabajo con quien sea electo o electa. Yo siento que ese es un gobierno de transición”, sentenció.

Se refirió al cronograma de trabajo de la Convención Constitucional sobre la redacción del texto de la nueva Carta Magna, el cual deberá ser definido durante los próximos días y ya cuenta con una propuesta de la mesa.

La planificación planteada contempla que los contenidos de la nueva Constitución empiecen a votarse el 11 de enero y el trabajo total dure un año.

«Es un imperativo contar con una Constitución para Chile en el tiempo que se nos dio y mi opinión va en función de eso. Porque Chile está en este momento con muchas dificultades y nosotros estamos acá para resolver una de esas tantas dificultades, entonces, mi llamado a todos los convencionales es a asumir el imperativo y, en el plazo que tenemos, lograrlo», afirmó Loncon.

Por otra parte, se refirió a los dichos del vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, sobre proponer que los tiempos presidenciales sean “más acotados”.

En este sentido, señaló que esta postura será definida “cuándo abordemos el contenido y como pleno”, por lo que aseveró que – hasta los momentos – “esa es una opinión del vicepresidente”.

De igual forma, evitó referirse respecto a alguna preferencia en la carrera presidencial. Aseveró que aún no ha pensado en un candidato – a pesar de que muchos convencionales ya manifestaron su postura por algún postulado para ocupar el Palacio de La Moneda –, debido a que está enfocada en el trabajo de la Comisión y así avanzar en la redacción de la Constitución.

“Ni siquiera he pensado en eso, porque lo que me quita el tiempo es lograr esta meta. Además, entré a la Comisión de Principios Constitucionales y mi mandato está definido hasta el mes de enero. Por lo mismo, cuando esté más libre me voy a poder dedicar mucho más a ese trabajo”, indicó durante la entrevista.

Sesión en la Universidad de Concepción

Durante la entrevista, Loncon fue consultada por su planteamiento de no sesionar en la Universidad de Concepción, durante la semana territorial que se desarrollará desde el 22 al 26 de noviembre en la región del Biobío, debido a que la casa de estudios es querellante en causas relacionadas a detenidos por el estallido social.

“Cuando hablé siempre dije que estábamos en un proceso de definiciones. En ningún momento dije que ahí no se iba a hacer, creo que hubo una interpretación que la sacaron hasta volverla un tema de coyuntura”, señaló.

“La Convención no tiene en este momento veto para ninguna institución, ni menos académica. Estamos disponibles, solo que nos interesa que las decisiones sean bien fundadas y tomadas con el apoyo de nuestra gente. Este viernes definimos que se sumarían los convencionales de la misma zona para organizar el nombre y el lugar donde se realizarán las diferentes actividades”, sentenció.

