Empresa Agrizano de Teno acumula tres sumarios por mal uso de plaguicidas

Vía Teno Informado / Tres denuncias por infracciones sanitarias en lo que va del 2020 registra la empresa de avellanos Agrizano, ubicada en el sector San Rafael de la comuna de Teno.

Según documentos obtenidos por Teno Informado, las quejas de lugareños, presentadas en los meses de enero, marzo y abril, apuntan a la deriva de productos químicos aplicados con moto pulverizadora y sin aviso previo sobre casas colindantes. También se fotografiaron líquidos azulados vertidos en un canal de regadío que cruza la propiedad de Agrizano.

La primera fiscalización de este año comprobó la falta de notificación a los vecinos sobre la aplicación de plaguicidas en dicho huerto, situación que infringiría el Decreto Supremo N° 158, según consta en el acta de visita de la Seremi de Salud del Maule (ver aquí).

Meses más tarde, el servicio detectó que la empresa no mantenía zona de barbecho para depositar residuos de productos químicos. Tampoco existía un lugar para hacer la mezcla, loza de cemento no impermeable ni dosificador (ver aquí).

A la fecha existen dos sumarios abiertos sin sanción, pero uno ya fue resuelto con amonestación por la autoridad de Salud. Según la Resolución N° 2007625 de fecha 12 de mayo de 2020 (ver aquí), habría una serie de incumplimientos laborales de Agrizano, como no entregar elementos de protección personal certificados para el agente que aplica los plaguicidas, no hacer capacitaciones sobre el uso teórico-práctico de éstos, no difundir protocolos ni informar los riesgos de exposición a los químicos en cuestión.

Se descubrió además que la empresa «no mantiene demarcada una franja de seguridad de al menos 50m de los plaguicidas de uso Agrícolas o Forestales Terrestres» y que a los «trabajadores expuestos a Plaguicidas no se les han realizado los exámenes ocupacionales cada 2 años por parte del Organismo Administrador de la Ley 16.744».

«(…) las infracciones verificadas, infringen las normas que tienen por objeto la protección de la salud y la vida de las personas que laboran en locales y lugares de trabajo en el territorio nacional (…) Los hechos verificados constituyen un riesgo para la salud de quienes realizan trabajos en el lugar fiscalizado, por lo cual procede aplicar sanción», dictaminó el organismo regional.