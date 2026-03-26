«¿En qué planeta vives?»: La aplaudida respuesta de la directora de Latinobarómetro a diputado Schalper por críticas a protestas estudiantiles

Tras la masiva manifestación estudiantil en Santiago, algunos medios de comunicación empresariales y políticos de derecha -entre ellos Schalper- criticaron a las y los jóvenes apuntando, entre otras cosas, a lo "sospechoso" que resultaba que tras 4 años "ausentes" salieran "tan rápido a protestar", motivando una notable respuesta de Marta Lagos, directora de Latinobarometro y MORI Chile.

«¿En qué planeta vives?»: La aplaudida respuesta de la directora de Latinobarómetro a diputado Schalper por críticas a protestas estudiantiles
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En una jornada marcada por la masiva manifestación estudiantil en la ciudad de Santiago, algunos medios de comunicación empresariales y políticos de derecha criticaron a las y los jóvenes apuntando entre otras cosas, a los hechos de violencia registrados en la marcha y a lo «sospechoso» que resultaba -para ellos- que tras 4 años «ausentes» salieran «tan rápido a protestar».

En líneas generales, esa fue la opinión del diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper (en la foto), quien, adjuntando un video de Canal 13 con los «incidentes en la marcha estudiantil», escribió en la red social X: «Como bien advierte Iván Valenzuela: qué sospechoso que después de 4 años ausentes, se hayan activado tan rápido y con la violencia habitual».

«La opinión pública sabe muy bien quiénes están detrás de muchos de ellos, y ya no les compran el cuento», agregó el parlamentario de RN.

Esta opinión motivó la inmediata respuesta de Marta Lagos, fundadora y directora de Latinobarometro y MORI Chile, quien cuestionó la «perspectiva» del diputado Schalper frente a los hechos.

«A ver Diego, reducen la gratuidad universitaria, cortan becas, aumentan la bencina en proporciones nunca vistas en la historia de Chile, ¿y le echas la culpa a la izquierda, porque la gente sale a protestar?», escribió la también coordinadora de Globalbarometers.

«¿En qué planeta vives?», remató Marta Lagos.

Seguiremos informando. Continúa leyendo sobre este tema:

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