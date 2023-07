Entregan reconocimiento a jefa de documentación de TVN por resguardar archivos que la Dictadura y la Derecha querían destruir en 1973

En un conversatorio liderado por su directora, Consuelo Contreras, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reconoció a la jefa del Departamento de Documentación de Televisión Nacional (TVN), Amira Arratia (en la foto), por su labor resguardando archivos que la dictadura pretendía destruir después del Golpe de Estado de 1973.

Al encuentro, donde la documentalista habló sobre su trabajo, asistieron los subsecretarios de DD.HH., Xavier Altamirano, y de la Secretaría General de Gobierno, Nicole Cardoch, así como el representante del Comité para la Prevención de la Tortura, Sebastián Cabezas.

El encuentro con Arratia forma parte de las actividades conmemorativas del INDH por los 50 años del Golpe de Estado, y en este caso, también a propósito del Día del Bibliotecario y Bibliotecaria, instaurado luego de la creación del colegio de la orden, en 1969.

En la actividad, además, la labor de la jefa de Documentación fue reconocida quedando fijada entre las defensoras y defensores de DD.HH. cuyos aportes han sido destacados por el INDH, en este caso en particular por sus actividades en contra de la dictadura (ver página web).

Durante la reunión, que fue organizada por el Área de Memoria, Archivos y Documentación de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, Arratia contó cómo llegó a trabajar a TVN, pocos meses antes del Golpe de Estado y relató el momento exacto en que decidió que se interpondría en la decisión de la dictadura de eliminar todos los archivos de la Unidad Popular o de quienes estuvieran relacionada con ella.

“Me dije que esto no era posible, no se podía borrar el material y no poder contando lo que estaba pasando en Chile”, dijo.

Al término del encuentro, la directora del INDH, Consuelo Contreras destacó la importancia del reconocimiento que se le hizo a Amira Arratia.

“Fue quien durante la dictadura rescató importantes archivos de la historia de Chile, de lo ocurrido durante el gobierno de la Unidad Popular y de la represión posterior. Es de esas heroínas anónimas que permitieron preservar la memoria y resguardar la historia. Era necesario hacer este reconocimiento”, añadió la directora.

En tanto, el subsecretario de DD.HH. Xavier Altamirano dijo que “acabamos de asistir acá a una confirmación de la importancia de los miles de pequeños gestos de resistencia, que nos han permitido tener acceso a la memoria, algo fundamental para mirar nuestra historia. También nos lo recuerda esta noción a la que Manuel Guerrero alude en su libro (“Sociología de la Masacre”), que son los héroes desarmados. Muchas personas de la sociedad civil lograron que lleguemos a este momento histórico con algo de verdad, gracias a un esfuerzo que implicaba un riesgo de vida. Eso es lo que representa Amira”, señaló.

Por su parte, la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch, destacó la relevancia de “visibilizar historias y testimonios como el de Amira, una ciudadana común y corriente, como muchos de esa época, que en un momento de la historia se definió por tomar ciertas acciones, en particular por resguardar un patrimonio que es de todos los chilenos y chilenas”.

Finalmente, Amira Arratia manifestó que “siempre he sentido que éste ha sido un trabajo que ha ido cobrando relevancia en el tiempo. Pero en el momento fue la intuición, fue el derecho como bibliotecaria de proteger los archivos de Televisión Nacional y no hacerlos desaparecer. Los bibliotecarios somos responsables de guardar los materiales para las futuras generaciones, para contar las historias en imágenes (…) Yo creo que ese es el tremendo valor que tienen los archivos hoy en día, que en un sistema democrático se puede trabajar abiertamente con ellos”, concluyó.

