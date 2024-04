Era inocente: «Murci» Rojas le ganó juicio a supermercado por falsa acusación de robo

El exfutbolista y mundialista chileno, Francisco Rojas, finalmente le ganó el juicio a la empresa que lo acusó falsamente de robo en una tienda de retail, en julio de 2023.

«Hoy, 8 de abril (2024), he sido notificado que Lider ha sido condenado a pagarme por daño moral y a una multa, más las costas de la causa, ya que no acompañaron prueba alguna en el juicio», contó el «Murci» en sus redes sociales.

«Siempre fui inocente. Vamos con todo», agregó el exseleccionado.

Según contó el mismo Rojas, el día de los hechos él había ido a la tienda «a ver un precio si era presencial o por Internet. Cuando salgo me dicen lleva algo ahí. Jajaja yo pensé que me estaban weando y yo le dije nada. Que de arriba me dice que lleva algo. Ok llame el gerente del local y me revisan. Nunca llego el gerente».

Fui al @LIDERcl a ver un precio si era presencial o por Internet. Cuando salgo me dicen lleva algo ahí. Jajaja yo pensé que me estaban weando y yo le dije nada. Que de arriba me dice que lleva algo. Ok llame el gerente del local y me revisan. Nunca llego el gerente.🤬🤬 — Francisco Rojas (@murcirojas_17) July 10, 2023

correspondientes, junto a mi abogado Alejandro Birman. Hoy 8 de abril he sido notificado, que el @LIDERcl ha sido condenado a pagarme por daño moral, y a una multa, más las costas de la causa, ya que no acompañaron prueba alguna en el juicio. Siempre fui inocente. Vamos con todo April 8, 2024

