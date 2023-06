Especialistas entregan recomendaciones frente al aumento de las enfermedades respiratorias

En todo el país, pero especialmente en la zona centro sur, se ha registrado en las últimas semanas un aumento de enfermedades respiratorias, incrementando las consultas, urgencias y llegando al tope de la disponibilidad de camas UCI, particularmente pediátricas.

Aún queda un mes para las vacaciones de invierno, momento en que disminuye la circulación de virus gracias a que no solamente los más pequeños, sino que muchos de sus padres aprovechan también de quedarse en las casas. A la espera de ese momento, ¿qué debemos hacer para protegernos de los resfríos y enfermedades?

La jefa de Pediatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Mariela Muñoz, asegura que el uso de la mascarillas «es súper recomendable en adultos y niños, siempre en el transporte público, en espacios cerrados, donde no sabes si es que hay alguien que te pueda contagiar».

Por su parte, el especialista broncopulmonar del mismo recinto, Felipe Rivera, agrega que el uso de la mascarilla «es crucial para el no contagio. La persona que tiene la mascarilla y que no está contagiado, evita contagiarse frente a personas que están contagiando por las gotitas que eliminan al hablar, al toser, al estornudar».

El facultativo recalca que la mascarilla «es un verdadero filtro», especialmente en el Metro, transporte público y los mall cerrados.

En tanto, el académico de la U. de Chile, Guillermo Zepeda, advierte sobre un aspecto que parece de sentido común, pero no lo es tanto: evitar juntarse con gente enferma.

«Esto que puede parecer muy de perogrullo, no es tan sencillo en la práctica. De hecho, una de las recomendaciones básicas es que, si hay gente enferma, por ejemplo niños en etapa escolar, no los mande al colegio enfermos, lo mismo gente adulta que tenga que asistir a sus trabajos», indica Zepeda.

En ese sentido, destaca que si la persona no puede ausentarse de su trabajo, lo ideal es que vaya con mascarilla.

Contaminación y mala ventilación

En invierno en Chile siempre existe un aumento de la circulación de distintos virus, como el de Influenza A y el Virus Sincicial, lo que aumenta las enfermedades respiratorias.

A esto se suma el aumento de los contaminantes en el ambiente, la falta de ventilación y las bajas temperaturas.

Al respecto, el médico Felipe Rivera explica que poco se habla de que el ambiente frío y el cambio de temperatura podrían tener alguna influencia en los pacientes respiratorios crónicos, en los que tienen daño pulmonar.

«El frío puede ayudar a que, en general, al enfriarse las mucosas de la vía respiratoria superior, pierdan la capacidad defensiva porque nuestro primer filtro para que no entren bacterias es la nariz y de alguna manera también la boca, porque calientan las vías aéreas», detalló el especialista.

Así, añade, «cuando el frío enfría mucho las mucosas hay menos irrigación sanguínea, por lo tanto, hay menos anticuerpos, menos glóbulos blancos, etc. Pero en un individuo normal, eso tiene muy poca importancia».

Sin embargo, dice Rivera, «la contaminación, por todas las partículas que tienen los gases tóxicos, irritan las vías respiratorias, las inflaman. Esto significa que la mucosa, la superficie respiratoria, responda mal, que tenga menos capacidad de defenderse de las bacterias o incluso, de las mismas sustancias que provocan la irritación».

«Una vía área irritada, inflamada, es la puerta de entrada abierta para que entren virus e incluso bacterias. Por lo tanto, la contaminación tiene mucho que ver con las infecciones en el aparato respiratorio», puntualizó el doctor.

Cuándo ir al médico o a un servicio de urgencia

Sobre este punto, la jefa de Pediatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Mariela Muñoz, detalla que hay síntomas que se pueden manejar desde los hogares con mucho líquido y paracetamol, como por ejemplo, «menos de 24 horas de fiebre, que les baje la fiebre, estar apetentes, recibir algo de alimento y que se hidraten, en esos casos, el manejo general es en casa».

Entonces, ¿cuándo se debe acudir al médico? La doctora Muñoz responde: «Cuando están con fiebre que no cede luego de 48 horas de persistir y ser frecuente; también, los síntomas de dificultad respiratoria, cuando los niños se quejan al respirar, se les hunden las costillas y cuando están muy decaídos y no repuntan».

Además, continúa la especialista, «cuando no baja la temperatura y siguen muy botados, muy decaídos, también es bueno consultar porque podría tratarse de un cuadro más grave, lo mismo que el rechazo alimentario total. Un bebé lactante o escolar que, en el contexto de estar enfermo, no recibe nada, ni agua, es un signo de alarma y hay que consultar idealmente en un servicio de urgencia».

El pediatra broncopulmonar Guillermo Zepeda complementa estas recomendaciones indicando que los pacientes, «independiente de la edad, si es que comienzan con dificultad para respirar, esto es, hundimiento de costillas, entremedio de las costillas o debajo de las costillas, respiración agitada, respiración muy rápida, tiene que ir a un servicio de urgencia».

Finalmente, el doctor Felipe Rivera, recuerda que en el caso de los adultos mayores, «los síntomas son trastorno de conciencia, a veces la única manifestación de una persona de la tercera edad es que tienen un severo compromiso de conciencia, están como dormidos, somnolientos, con delirios y cambios en su conciencia».

«Esto se observa como síntoma de preocupación, cuando empiezan a hablar de manera que habitualmente no lo hacen, con garabatos, gritos o excitación», plantea el médico broncopulmonar.

Recomendaciones

Frente a la actual situación, Rivera reitera que la principal recomendación es tomar abundante líquido, paracetamol si hay fiebre, no dar aspirina a los niños porque se pueden intoxicar y no tomar antibióticos, pues no hay antibióticos para los virus.

El doctor Zepeda suma a estas recomendaciones «que por favor la gente se vacune, hay dos muy buenas vacunas contra la influenza y el coronavirus y la idea es que la gente se vacune. La otra recomendación que siempre doy es que la gente no fume, así de simple, recordar que el tabaquismo pasivo es un factor de riesgo para que nuestros niños se enfermen».

Foto Portada: Canal 24 Horas

Sigue leyendo: