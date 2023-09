Estallido social: Ex director del INDH Sergio Micco apoyó insólita tesis de Piñera sobre un «Golpe de Estado no tradicional»

A través de su cuenta en la red social X (Twitter), el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, respaldó la insólita tesis del ex Presidente Piñera, quien calificó las masivas protestas sociales de 2019 contra su gobierno, como un «Golpe de Estado no tradicional».

«A partir del 18 de octubre, ciertos actores políticos y sociales, a través de acciones directas, rápidas y violentas, quisieron apoderarse del gobierno. Eso técnicamente es un intento de Golpe de Estado», escribió Micco en la citada red social.

Según él, este intento fracasó «gracias a liderazgos que cooperaron en esas oscuras horas».

Seguidamente, citó al sociólogo español Juan Linz: «Los días clave y anteriores al quiebre democrático, ‘muchos de los actores probablemente no son conscientes o no pretenden las consecuencias fatales’ o ‘estaban equivocados en su análisis de la situación’. Lo dice Juan Linz, quien fue el experto en la quiebra de las democracias», planteó Sergio Micco.

Naturalmente, numerosas personalidades del mundo social y político le respondieron a Micco. Uno de ellos fue el sociólogo y cientista político Alfredo Joignant, quien le señaló escuetamente: «Absurdo: entonces no tienes idea de ciencia política. Se supone que estás en la academia».

Por su parte, el abogado Claudio Faúndez Becerra le respondió: «Sergio, danos los datos de los involucrados y arrobamos a la Fiscalía de Chile para denunciar a los sediciosos. Es muy simple. Eso, técnicamente, se llama decencia; además, el funcionario público está obligado a denunciar».

En tanto, el escritor Marcelo Beltrand Opazo afirmó: «Increíble la falta de rigurosidad en tus palabras. Además, con tu opinión banalizas lo que es un Golpe de Estado, y no solo en general, sino el GOLPE de Estado en Chile. Estás instalando una posverdad y eso es peligroso para la democracia. Irresponsable».

A continuación, algunas opiniones más sobre el apoyo de Micco a Piñera:

Un golpe de estado como cuando Piñera se sacaba selfies en una plaza Baquedano acordonada?, o como cuando NUNCA, JAMÁS se atacó La Moneda o el domicilio del presidente en San Damián, comuna de Las Condes?

Estoy dispuesto a cambiar de opinión, pero donde están las pruebas de lo que afirma? Hasta ahora solo son suposiciones. Existió violencia, nadie lo niega, pero es suficiente para decir que querían apoderarse del gobierno? No lo veo tan evidente. — Alfonso_Henriquez (@AlfonsoHenriq20) September 24, 2023

Sergio, qué grupo organizó este seudo intento de golpe? Una cosa es lo que quieras creer, pero una persona meridianamente inteligente, razonaría más al respecto. Que Ossandón lo tenga más claro que alguien de "centro-izquierda" es francamente increíble. — Yo opino que (@yo_opino_eso) September 24, 2023

