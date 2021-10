Exministros Céspedes y Valdés tampoco asisten a Comisión revisora de acusación contra Piñera: Denuncian “operación de encubrimiento” por parte del Gobierno

Este jueves, continúo la sesión de la Comisión Revisora de la Cámara de Diputadas y Diputados, encargada de evaluar la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por las irregularidades en la compra venta de la minera Dominga en un paraíso fiscal, que fueron reveladas en los denominados Pandora Papers.

En la sesión se esperaba la presencia del exministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, no obstante, ambos se excusaron de asistir a la comisión.

De acuerdo a información de Biobío, Céspedes arguyó «compromisos académicos» para no asistir a la comisión, mientras que Rodrigo Valdés informó que se encuentra fuera del país y sin conexión a la hora de la citación para conectarse por vía telemática.

De este modo, ya son seis los funcionarios o ex funcionarios del Gobierno que se han excusado de participar en las sesiones de la Comisión que analiza el libelo acusatorio contra el Mandatario, instancia que es presidida por la diputada Maya Fernández (PS) y conformada por los parlamentarios Pepe Auth (ex PPD), Florcita Alarcón (ex PH), Virginia Troncoso (ex UDI), y Paulina Núñez (RN).

El fiscal nacional Jorge Abbott se excusó diciendo que ya había otra fiscal al mando de la investigación; mientras que el exfiscal Manuel Guerra – encargado de investigar a Piñera en 2017 por el caso Exalmar –, enfatizó que es una investigación penal concluida.

«No es prudente ni adecuado referirme a una investigación penal concluida como la que yo conduje, la cual buscaba la determinación de una eventual responsabilidad penal del señor Piñera Echenique», dijo Guerra.

Ante la ausencia del fiscal y el exfiscal, la Comisión Revisora solicitó al Ministerio Público, este miércoles, los documentos de los casos Exalmar, Barrancones y Dominga.

Por su parte, la exministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos argumentó que tenía labores constitucionales que cumplir, mientras que el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, también estuvo ausente por razones de agenda.

El que sí participó en la sesión, fue el seremi subrogante de Medio Ambiente, Juan Fernández, quien aseveró que no participó de forma directa en el proyecto Dominga.

“No me tocó participar directamente en el proyecto Dominga, porque yo asumí la subrogancia en en agosto. Participó directamente la seremi de Bienes Nacionales, que estaba a cargo de la seremía de Medio Ambiente, la señora Yanina González, quien actualmente es candidata a senadora por RN”, detalló, citado por BioBio.

En su declaración, expresó que, en la votación del proyecto de Dominga, participó el seremi de Gobierno, Ignacio Pinto.

“No tengo mucho que decir frente al caso de Dominga, dado que no me ha tocado participar ni directa, ni indirectamente”, concluyó.

“Operación de encubrimiento»

Las excusas y ausencias por parte de los miembros del Gabinete, fueron rechazadas por el diputado socialista, Leonardo Soto, quien denunció que existe una “operación de encubrimiento” por parte del Gobierno.

Al respecto, también señaló que las personas que han asistido a la audiencia, no han dado información concreta que ayude con la investigación.

“Nos parece impresentable que las autoridades del Gobierno, nacionales y de la cuarta región, que durante años facilitaron siempre la realización del proyecto Minero Dominga, que parece que estaban cumpliendo órdenes y orientaciones de sus superiores, hoy día vayan a la comisión de la Acusación Constitucional y poco y nada digan”, criticó, citado por BioBio.

“Realmente lo que fueron a hacer es a negar información, parece que hay una operación de encubrimiento de los años que lleva este Gobierno intentando materializar el proyecto Dominga y a la vez, desproteger ambientalmente la zona de La Higuera y hoy día guardan silencio”, sentenció.