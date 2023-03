Ex alumnos de la UTFSM solicitan liberar los registros públicos y archivos académicos de los exonerados para terminar con el pacto de silencio e impunidad

Ex alumnos de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) enviaron una Carta Abierta al nuevo rector de la casa de estudios, Juan Yuz Eissmann, por los hechos ocurridos en dicha universidad a partir del 11 de septiembre del año 1973, solicitud que se realiza en el marco de los 50 años del Golpe militar.

Así lo expuso el ingeniero de la Universidad Este de Londres y ex estudiante sansano, Carlos Cartens, quien, en la pasada Comisión de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, presidida por el concejal Thelmo Aguilar detalló la solicitud de los demandantes.

Cartens explicó el contexto en que se escribe esta carta: la llegada de una nueva autoridad en la rectoría que termina con la hegemonía de la UDI, lo que abre una instancia para reconocer a las víctimas de distintos estamentos. Además de la elaboración de un documento para la recuperación de la memoria por parte de los mismos estudiantes actuales de la universidad.

Para el ex estudiante, la Universidad Santa María entró en un pacto de silencio junto con la Armada, sin reconocer el sufrimiento en la dictadura, no sólo por haber expulsado a estudiantes de la universidad, sino que también por haber sido sede de detenciones, torturas y maltratos, para jóvenes estudiantes y también para trabajadores y profesionales que se desempeñaban en la casa de estudios.

Cartens destacó que esta es una de las pocas universidades que no ha hecho un plan de reparación, por lo que piden: Que se reconozca a todos los estamentos que fueron vulnerados que exista un plan de reconocimiento y reparación y que se haga justicia.

Explicó, además, que no se busca, por parte de los ex alumnos, un título universitario, porque la gran mayoría logró hacerlo en otra casa de estudios de Chile o en el extranjero, pero que, si se esperan que se les reconozcan como hijos de la universidad, no buscan compensación económica con ella, sino un reconocimiento intangible. Llamó a terminar con el negacionismo y trasparentar la información

Se espera que así, con el apoyo a esta carta, se puedan liberar los registros públicos de la cantidad de exonerados y las listas de los cursos de aquellos años, archivos académicos que hasta hoy día permanecen ocultos.

El concejal Thelmo Aguilar cree que todas las universidades involucradas deben tener una voluntad para clarificar hechos que ocurrieron en sus propias aulas. “Hay que ocupar la memoria como una herramienta de nunca más”,

“Esto no nos puede dejar de asombrar, el manto de silencio y de impunidad que existe, algunos buscan relativizar la historia en una imposición sangrienta que ocurrió en nuestro país. Hay que trabajar activamente al fortalecimiento de la memoria y a la lucha por los derechos humanos”, indicó.

Nota de prensa.

