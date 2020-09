Expectación ante fallo de recurso presentado por vecinos de Nogales contra minera Anglo American

View this post on Instagram

Desde hoy, y por esta semana, le cedemos nuestra cuenta de Instagram a la comunidad de El Melón, un poblado de 9 mil habitantes que está siendo secado poco a poco. Este es el mensaje de las personas del lugar 👇⁣ ⁣ En El Melón hemos luchado por nuestra agua, por nuestra dignidad hace mucho tiempo, hoy los queremos invitar a conocer nuestra causa e invitarlos a soltar el agua por todos nosotros!