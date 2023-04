Exportaciones de Chile crecieron un 11% en el primer trimestre de 2023, el mayor registro en los últimos 20 años

En los tres primeros meses de 2023, las exportaciones chilenas se elevaron hasta los US$ 27.023 millones, exhibiendo un alza del 11% (+US$ 2.605 millones), y anotando su mayor registro para los últimos 20 años.

De acuerdo a lo informado desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), las tres principales categorías de exportación presentaron alzas en sus ventas al exterior.

La minería sumó embarques por US$ 14.296 millones (+US$ 1.107 millones; +8%); los envíos silvoagropecuarios ascendieron a US$ 3.412 millones (+US$ 475 millones; +16%); y los productos industriales escalaron hasta los US$ 9.315 millones (+US$ 1.022 millones; +12%).

Por su parte, las importaciones experimentaron una caída de 18,7% (-US$ 4.873 millones), lo que en gran medida se explica por los ajustes de la demanda de las industrias locales y el consumo de los hogares, lo que en su conjunto ha impactado en el desempeño de las distintas categorías de bienes importados.

A nivel de sectores, las exportaciones de cobre sumaron US$ 11.012 millones, cerrando el trimestre con una caída de 4% (-US$ 444 millones) frente a igual periodo de 2022.

Los envíos de carbonato de litio ascendieron a US$2.283 millones, con un incremento del 139% (+US$ 1.329 millones). Asimismo, los embarques de celulosa cerraron el trimestre con ventas al exterior por US$ 623 millones, anotando una caída del 12% (-US$ 85 millones).

En cuanto a las exportaciones distintas al cobre, el litio y la celulosa, estas sumaron US$ 13.104 millones en los tres primeros meses de 2023, anotando un alza de 16% frente a iguales meses de 2022, sumado retornos adicionales por US$ 1.804 millones.

El dinamismo de los envíos nacionales fue liderado por el óxido de molibdeno (+US$ 365 millones; 96%), las cerezas frescas (+US$ 211 millones; +14%), concentrados de molibdeno (+US$ 196 millones; +268%), yodo (+US$ 101 millones; +48%), salmón (+US$ 93 millones; 5,8%), uvas frescas (+US$ 74 millones; +17%), carne de cerdo (+US$ 66 millones; 51%) y las ciruelas frescas (+US$ 51 millones; 34%).

Asia y Oceanía, principales destinos

En el último periodo, los envíos a Asia y Oceanía continúan liderando las ventas al exterior de las empresas chilenas con operaciones por US$ 15.315 millones (58,2% del total).

Luego siguen América del Norte (US$ 4.672 millones; 17,8%); América Latina (US$ 3.124 millones; 11,9%); y Europa (US$ 2.663 millones; 10,1%).

El 95,7% de las exportaciones del periodo fue a destinos con los cuales Chile ha suscrito acuerdos económicos-comerciales.

En tanto, los envíos llegaron a un total de 176 mercados, y el valor de estos se incrementó en 98 destinos frente al primer trimestre de 2022.

En orden de magnitud las mayores alzas las exhibieron China (+US$ 822 millones; +8%); Estados Unidos (+US$ 388 millones; +10%); Corea del Sur (+US$ 336 millones; +22%); Países Bajos (+US$ 125 millones; +26%); Bélgica (+US$ 109 millones; +96%); Bolivia (+US$ 103 millones; +168%); y Alemania (+US$ 88 millones; +40%).

Asimismo, la cantidad de empresas con ventas al exterior se elevó a 4.748 exportadoras, experimentando un alza del 8% (+367) en el periodo.

A nivel sectorial las mayores alzas las registraron las empresas del sector manufacturas, +181; y las exportadoras y prestadoras de servicios, +153.

También se registraron alzas en las exportadoras de vinos, productos del mar, minerales y productos agropecuarios.

Exportaciones de servicios al alza

Respecto a las exportaciones de servicios del país, estas crecieron un 44% (+US$ 143 millones) en los primeros tres meses de 2023, sumando retornos por US$ 471 millones, logrando su valor más alto desde que existe registro sectorial (2007).

Las cinco principales categorías de exportación, “tecnologías de la información”, “asesorías”, “mantenimiento y reparación de naves y aeronaves”, “financieras” y de “logística”, registraron su mayor valor exportado para los últimos 15 años.

Otros servicios que lograron valores récord fueron los estudios de mercado, la animación, los videojuegos y los servicios contables.

Sobre el destino, las exportaciones de servicios se dirigieron a 119 mercados, liderados por Estados Unidos (US$ 140 millones), Perú (US$ 102 millones), Colombia (US$ 40 millones), Reino Unido (US$ 16 millones) y Suiza (US$ 15 millones).

El reporte añade que 11 regiones del país aumentaron sus exportaciones de bienes y servicios (excluyendo cobre, litio y celulosa).

Las alzas más destacadas las registraron las regiones Metropolitana (+US$ 560 millones; +34,4%), Antofagasta (+US$ 559 millones; +52,2%), O’Higgins (+US$ 191 millones; +10,0%), Los Lagos (+US$ 121 millones; +7,0%) y Tarapacá (+US$ 71 millones; +41,5%).

Marzo 2023

Finalmente, se informó que las exportaciones de marzo de 2023 sumaron US$ 9.761 millones, incrementándose 13,1% (+US$ 1.129 millones) con respecto a marzo de 2022, impulsadas por el cobre, que vuelve a crecer (+US$ 411 millones; +10%), luego de trece caídas mensuales sucesivas.

Además del cobre, otros productos que aumentaron sus ventas al exterior en el tercer mes del año fueron el carbonato de litio (+US$ 603 millones; +174%), óxido de molibdeno (+US$ 95 millones; +71%, yodo (+US$ 64 millones) y uvas frescas (+US$ 31 millones; +13%).

Las importaciones en tanto sumaron US$ 7.397 millones, retrocediendo un 20% (-US$ 1.811 millones) frente a igual mes de 2022.

