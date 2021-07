Fabiola Campillai: “Sergio Micco no está haciendo su trabajo, debería entregar su cargo”

Fabiola Campillai cuestionó la actuación del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, frente a la situación que se está viviendo con los presos políticos de la revuelta.

“A ellos se les están vulnerando sus derechos tal como lo están haciendo con nosotros”, dijo en una entrevista con Mentiras Verdaderas de La Red.

“Si él (Sergio Micco) no está haciendo su trabajo, si bajó claramente las víctimas de trauma ocular a menos de la mitad (…), no ha hecho su trabajo bien, no han ayudado a los presos políticos, yo creo que el señor Micco debiera entregar su cargo, no debiera estar ahí”, expresó Campillai, quien que perdió la vista por un ataque con una bomba lacrimógena que le perpetró un carabinero en 2019, cuando se dirigía a su trabajo en San Bernardo.

En este sentido, manifestó su apoyo a las más de 700 personas que aún se encuentran detenidas por participar en el estallido social de 2019, sin tener juicio y a los que se les están vulnerando sus derechos.

“Están siendo golpeados, no están bien dentro de las cárceles. Hay cientos de jóvenes que siguen ahí y nadie ha hecho nada por ellos (…) El INDH debiera estar con estos jóvenes que están presos, porque claramente se le están vulnerado sus derechos”, agregó.

Campillaui manifestó su apoyo a la toma que actualmente tiene la sede central del INDH.

“Yo apoyo a los jóvenes que están ahí, a las familias de los presos políticos. Porque sé que a ellos se les están vulnerando sus derechos tal cual como nos pasa a nosotros. Ellos están siendo golpeados, no están bien dentro de las cárceles”, dijo, citada por Publimetro.

Manifestó que la falta de justicia, evidencia la brecha de clases que existen en Chile, debido a que las personas que aún están esperando que se haga justicia son las más desfavorecidas.

“Si tuviésemos un poquito más de dinero, quizás podríamos lograr una mejor justicia”, enfatizó.

Campillai sobre Rojo Edwards: “Me parece insólito que él no sepa de mí”

Campillai también se refirió al excandidato a gobernador Rojo Edwards, quien dijo que no conocía su caso y señaló que le parece insólito que el ultraderechista «no sepa de mi».

“¿Qué le podrías decir a él, respecto del caso que te tocó vivir y que él no conocía?”, le preguntó el periodista Eduardo Fuentes

Campillai solo respondió: “Soy madre, pertenecía a la brigada de emergencias Carozzi, también jugaba a la pelota. Hacía bingos, trabajaba para la gente. Fui dirigenta vecinal. Teníamos un grupo de apoyo. Toda mi vida se ve truncada en el momento en que este hombre disparó. De ahí hacía adelante mi vida no volvió a ser igual. Es muy difícil estar en mi lugar. Y me parece insólito que él no sepa de mí. Yo creo que todo Chile ha visto mi caso, mi caso de injusticia, que todavía no podemos lograr hacer un juicio para este hombre que me disparó, que me dañó mi vida para siempre. Me parece muy extraño que él no lo sepa”.

Leer más: La contundente respuesta de Mónica González a Rojo Edwards sobre Fabiola Campillai: «Más allá de cualquier ideología tendríamos que estar de acuerdo en que esto no puede pasar más»

Candidatura al Senado

Durante la entrevista, Campillai se refirió su postulación por la Región Metropolitana al Senado, y señaló que su motivación es que existan “representantes del pueblo” que aceleren los procesos de justicia para todos los afectados por la violencia de Carabineros.

Manifestó que cuenta con el respaldo de La Lista del Pueblo y que se siente identificada por su lucha por la defensa de los derechos humanos.

Fabiola Campillai y su candidatura senatorial: “Se que puedo llegar y puedo ayudar al pueblo desde ahí, porque hay muy pocos representantes del pueblo en el Senado.Voy por @LaListaPueblo porque ellos me representan, sus valores (…)#SenadoraCampillaiMV pic.twitter.com/6B5nfHpDzn — El Ciudadano (@El_Ciudadano) July 28, 2021

““Se que puedo llegar y puedo ayudar al pueblo desde ahí, porque hay muy pocos representantes del pueblo en el Senado.Voy por la Lista del Pueblo, ellos me representan, su lucha por los Derechos Humanos, en las calles, su valentía para estar ahí que nace en (Plaza) Dignidad”, manifestó la activista.

Para poder ratificar su candidatura ante el Servel, Campillai necesita más de 13.000 firmas. Para esto, el Servel tiene a disposición la página patrocionantes.servel.cl, donde se puede apoyar a los independientes.

“Lo podemos hacer bien, podemos lograr cambios en nuestra política”, puntualizó Campillai, al tiempo que agregó que buscará “ayudar en la Justicia para mí y para todas las personas que han sido dañadas”.

Seguir leyendo: Fabiola Campillai sobre precandidatura senatorial: Queremos justicia y leyes que vayan en apoyo del pueblo