Federación de Sindicatos del Metro critica plan de desconfinamiento del Gobierno: Aquí es imposible el distanciamiento físico

La Federación de Sindicatos de Metro (Fesimetro) advirtió este jueves que «no se ha escuchado su voz» para garantizar la seguridad sanitaria de la red, en el marco del plan de desconfinamiento anunciado por el Gobierno de Piñera, en plena crisis por el Covid-19.

«Este es un plan de desconfinamiento improvisado, es imposible el distanciamiento físico en el Metro. Estábamos funcionando a un 12% de afluencia de público en cuarentena y ahora con las comunas que se desconfinaron, vemos en hora punta la mismas postales que antes de la pandemia, vagones llenos con riesgo de contagio inminente», afirmó el viceprecidente de Fesimetro, Eric Campos, al portal Sindical.cl.

En ese sentido, el dirigente advirtió sobre las contradicciones del plan «Paso a Paso» impulsado por el Gobierno, donde exigen distanciamiento social fuera del trasporte público pero no al interior, no considerando la posibilidad de contagio y exponiendo no sólo a los trabajadores, si no también a los usuarios.

«El Ministerio de Salud acaba de sacar un instructivo, de que no es exigible el distanciamiento social en el transporte público. El bicho es bueno adentro del Metro y afuera no. Esto muestra que no estaban preparados para desconfinar la ciudad, no de la forma dinámica como lo están haciendo. Esto sólo privilegia a los empresarios por sobre los trabajadores», declaró Campos.

Fesimentro agrupa a 6 sindicatos, con alrededor de 4500 trabajadores del Metro de Santiago. En un comunicado público, denunciaron que no han sido escuchados en este plan de desconfinamiento y que se está poniendo en riesgo a los trabajadores y usuarios.

«Es impresindible que las determinaciones que se vayan deliberando en este contexto, se realicen en forma consensuada en un diálogo que contemple a las y los trabajadores de Metro», afirmaron en el texto.

Sobre este punto, el vicepresidente de Fesimentro dijo que le llevaron una carta a la Ministra del Transporte, Gloria Hutt, exponiendo su preocupación respecto al desconfinamiento, pero ella se negó a recibirlos, por lo que actualmente no hay ningún canal abierto para los trabajadores de Metro hacia la autoridad.