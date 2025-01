Formalizan a exmano derecha de Mario Desbordes por aviso de bomba durante el cierre de campaña de Rodrigo Galilea

El Ministerio Público formalizó este miércoles al exdiputado Camilo Morán (RN) por el delito de falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad, luego de que se le apuntara como el responsable de dar un aviso de bomba para boicotear el cierre de campaña del senador Rodrigo Galilea.

Los hechos se remontan a la tarde del 17 de agosto de 2023, cuando el GOPE de Carabineros irrumpió en el Club de La Unión en la ciudad de Linares, región del Maule, donde Galilea se encontraba celebrando el término de su campaña a la presidencia de Renovación Nacional.

Según informó Carabineros en aquella oportunidad, la Central de Comunicaciones en Santiago había recibido el llamado de una persona sin identificar que aseguraba que dentro del edificio donde se encontraba Galilea había una bomba lista para explotar.

Siguiendo el protocolo, los funcionarios policiales desalojaron inmediatamente el recinto, provocando conmoción en los cientos de militantes que habían acudido a la ceremonia. Finalmente, Galilea tuvo que dar su discurso en la calle, opacando lo que debía ser el hito más importante de su campaña.

El desastre obligó al senador Francisco Chahuán -entonces presidente de RN- a presentar una querella en el Juzgado de Garantía de Linares. La investigación, liderada por la fiscal Carola D’Agostini, llevó a una serie de revelaciones que fueron dadas a conocer este jueves por La Tercera, y dan cuenta de una enorme maquinación organizada por el sector opositor a Rodrigo Galilea.

La hebra que llevó a Camilo Morán

Lo primero que hizo la fiscal D’Agostini fue instruir a la Brigada de Robos de la PDI seguir la pista del número telefónico desde el cual se hizo la denuncia, y desde allí tirar del hilo hasta llegar a la persona que había orquestado la operación.

La llamada que dio el aviso de bomba provenía de un hombre identificado como Antonio Quiroz, quien a su vez dijo haber recibido la denuncia por parte de un número telefónico proveniente de Pakistán. Al identificar a las personas que habían tenido ambos números telefónicos, el Ministerio Público ofició a WOM para acceder a los historiales de llamadas de dichos celulares.

«Se estableció la pertenencia de estos teléfonos a una persona determinada, identificando que corresponde a Camilo Morán, chileno, 33 años, casado, administrador público», fue la respuesta que obtuvo la fiscalía.

Militante de Renovación Nacional desde los 18 años, Morán actualmente forma parte de la comisión política del partido. En 2017 fue jefe de campaña de Mario Desbordes y, cuando éste asumió como diputado, se desempeñó como su jefe de gabinete. Más tarde, Desbordes fue designado ministro de Defensa y Morán ocupó el escaño que dejó libre en la Cámara.

En enero de 2024, Morán fue contratado en la Municipalidad de La Florida como asistente de Cecilia Pérez, quien en ese entonces se desempeñaba como coordinadora de gabinete del alcalde Rodolfo Carter. Tras la salida de Carter y la llegada de Daniel Reyes, Morán asumió como director de Desarrollo Comunitario y Social de la municipalidad.

El vínculo con Paulina Núñez

Las razones que llevaron a Morán a orquestar el boicot del cierre de campaña de Galilea parecen evidentes. El administrador público no solo se oponía a que el senador ocupara la presidencia del partido, sino que apoyaba a la lista contendora, encabezada por la senadora Paulina Núñez.

De hecho, los peritajes de la fiscalía encontraron el nombre de Núñez entre los números telefónicos que interactuaron con Camilo Morán durante las fechas investigadas.

Con todos estos antecedentes sobre la mesa, la fiscal D’Agostini decidió imputar a Camilo Morán por su participación y responsabilidad en el delito de falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad, el cual se encuentra sancionado en el artículo 268 bis del Código Penal.

Finalmente, Morán fue formalizado este miércoles, instancia en la que alegó inocencia y aseguró estar dispuesto a llegar a juicio oral para acreditar que no tuvo relación con el falso aviso de bomba.

«Quiero ser claro y no dejar ningún manto de duda: soy absolutamente inocente de los cargos e imputaciones hechas por el Ministerio Público. Tal y como lo he señalado, tengo una trayectoria pública intachable y de servicio público, como concejal, diputado y funcionario público. No me cabe duda que hay gente tratando de sacarme del camino, pero con una imputación tan ridícula no lo van a lograr», declaró el exdiputado.