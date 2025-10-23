Funcionarios piden intervención presidencial ante grave crisis laboral en Servicio de Evaluación Ambiental

La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio de Evaluación Ambiental (ANFUSEA) entregó en La Moneda una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, solicitándole su intervención directa frente a la crisis interna que -señalaron- está afectando de manera significativa el Servicio.

La situación afecta de manera particular a la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana (Devapac), detallaron las y los funcionarios, que recurrieron al Presidente después de un año de denuncias formales por maltrato y acoso laboral, dos fallos judiciales favorables a los denunciantes, y una reciente resolución de la Contraloría que ordenó reabrir un sumario administrativo por graves irregularidades en su tramitación.

En la carta se detalla que las denuncias apuntan directamente al jefe de la División, quien se mantiene en su cargo con el respaldo de la dirección del Servicio.

En resumen, la misiva pide al Presidente tres medidas concretas: procurar la adecuada realización y finalización del sumario reabierto por Contraloría y establecer medidas correspondientes; designar inmediatamente una nueva jefatura en la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana (Devapac) para recuperar el clima laboral; y evaluar el desempeño de la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán Medina, a quien acusan de no haber cumplido con su deber de proteger adecuadamente a las y los trabajadores del servicio.

Lee la carta completa AQUÍ

Compartimos la situación de las y los trabajadores de ANFUSEA, quienes solicitan la intervención presidencial ante la grave crisis laboral que atraviesa el Servicio de Evaluación Ambiental.

Tras más de un año de denuncias por maltrato y acoso, fallos judiciales favorables a los… pic.twitter.com/xLiAmgJpXk — Fundación SOL (@lafundacionsol) October 23, 2025

#Noticia | ANFUSEA y ANEF entregan carta en La Moneda solicitando intervención del Presidente por casos de maltrato laboral en el SEA



🔎Leer la noticia: https://t.co/UMrX7km5ff pic.twitter.com/jTPlsh0wOT — ANEF (@anefchile) October 21, 2025

El Ciudadano