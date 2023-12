Fundación Escazú Ahora denunció más de 20 casos de amenazas, ataques y espionaje contra defensores ambientales durante 2023

Hasta la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía del Senado, llegó el presidente de la Fundación Escazú Ahora, Sebastián Benfeld, para denunciar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las y los defensores ambientales en Chile, y los nulos avances del Ejecutivo en la toma de medidas para su protección, en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú.

En concreto, el representante de la organización ciudadana expuso más de 20 casos de amenazas, ataques, e incluso espionaje, contra defensores en 2023 en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Los Ríos y Biobío.

“Hoy día las y los defensores ambientales se enfrentan a serios peligros en nuestro país, y pese a que somos parte del Acuerdo de Escazú hace más de un año, hasta la fecha quienes protegen el medioambiente no cuentan con ninguna herramienta para poder defenderse”, aseguró Benfeld.

La acusación se sustenta en un informe publicado por la agrupación el 25 de octubre del presente año, en el que se exponen los nulos avances del Ejecutivo en la toma de medidas para dar protección a los defensores ambientales.

“El 1 de junio de 2022, el Presidente Gabriel Boric comprometió el impulso de un proyecto de ley para proteger defensores ambientales; en noviembre de 2022 la Subsecretaría de DDHH afirmó estar trabajando en levantamiento diagnóstico a través de mesas regionales para crear un protocolo de protección de defensores; y en la misma fecha la Subsecretaría antes mencionada señaló que se encontraba trabajando en la definición de una hoja de ruta para crear una institucionalidad de protección de defensores”, expuso el presidente de Escazú Ahora, citando el informe antes mencionado.

“Sin embargo, hasta la fecha, el Ejecutivo no ha ingresado ningún proyecto de ley para proteger a los defensores ambientales; hasta octubre de 2023 la Subsecretaría de DDHH no había hecho un levantamiento diagnóstico a través de mesas regionales para crear un protocolo de protección de defensores; y hasta octubre de 2023, la Subsecretaría de DDHH no había definido siquiera una hoja de ruta para crear un mecanismo de protección de defensores”, afirmó Benfeld.

Ante la comisión también comparecieron representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio del Medio Ambiente y de Cancillería, quienes afirmaron que la elaboración del protocolo de protección de defensores ambientales se encuentra en etapa avanzada y que se está a la espera de su aprobación por parte de la división jurídica del Ministerio Público.

Finalmente, se informó que la Comisión de Derechos Humanos del Senado ofició al Ministerio Público para que les informe sobre el trámite del protocolo de protección de defensores ambientales todavía pendiente.

Seguiremos informando.

