Gabriel Boric llama a reflexionar, lograr acuerdos más amplios y «modificar lo que haya que modificar» para construir una Constitución que sea un punto de encuentro

El presidente Gabriel Boric hizo un llamado al diálogo en el seno de la Convención Constitucional y buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una nueva Carta Magna que sea «un punto de encuentro» para los chilenos.

«Los sondeos de opinión (…) son preocupantes y son un llamado de atención para todos los que confiamos en este proceso (constituyente) y los que creemos que este proceso es necesario», expresó el mandatario, durante una rueda de prensa en Argentina.

Boric señaló que ha podido conversar con personas que le han maifestado sus «dudas» sobre votar por la opción apruebo en el plebiscito de salida , a pesar de haber votado a favor de iniciar el proceso constituyente en 2020.

«Esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas. La discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solamente la culpa a lo externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso. Y mi llamado es buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro», aseveró, citado por El Desconcierto.

Por esta razón, solicitó que se lleguen a acuerdos «más amplios» que lo que han sido hasta ahora para modificar lo que haya que modificar».

«Y eso implica que hay que darse espacio para reflexionar, pensar para que los acuerdos sean más amplios que lo que han sido hasta ahora para modificar lo que haya que modificar, y yo tengo una profunda confianza en la convención», planteó-

Manifestó que el proceso Constituyente «es uno de los más importantes de Chile», pero no es un proceso propio del Gobierno Nacional.

«Respeto su autonomía y a la vez no pretendo ser indiferente. Que no se malentienda eso: es uno de los procesos más importantes de Chile, pero no es un proceso para nuestro Gobierno. También es un error decir que la Constituyente está en función del Gobierno, la Constituyente está en función de los próximos 50 años de Chile», añadió.

«Estamos en un proceso constituyente en donde por primera vez en nuestra historia estamos discutiendo de manera democrática, de manera paritaria con participación de los pueblos indígenas, cuál va a ser nuestra Carta Fundamental», manifestó

Cabe destacar que este marte se anunció que el plebiscito de salida para definir si se aprueba el texto de la nueva Carta Magana redactado por la Convención Constitucional se llevará a cabo próximo domingo 4 de septiembre.

