Gobierno duplica subsidio al Mepco para frenar alza de los combustibles

El proyecto duplicará el margen de recursos de US$ 750 a US$ 1.500 millones, lo que permitirá que el mecanismo de estabilización siga operando todo el año. "Este es un proyecto que se está ingresando con discusión inmediata, porque los recursos que estaban disponibles de acuerdo a la legislación se han ido agotando y, de no ampliarse esos recursos, los precios de los combustibles tendrían que subir significativamente en las próximas semanas", destacó el ministro Mario Marcel.