Gobierno inició revisión de norma que regula emisiones de ruido de motocicletas y otros vehículos livianos

«¿El ruido que generan las motos está interfiriendo en tu calidad de vida?» Con esa pregunta, la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, anunció que junto a su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz, iniciaron la revisión de la norma que regula la emisión de ruido de los vehículos livianos, medianos y motocicletas en el país.

Al respecto, la secretaria de Estado planteó que «la información en los años recientes nos ha indicado de que en el caso de las motocicletas, el ruido que emite entre que se compra nueva y su uso, puede ser muy distinto, mucho más alto, y recordemos que el ruido es un contaminante, tiene una afectación importante en la salud, especialmente y obviamente para las personas que vivimos en ciudades».

La ministra Rojas señaló que de acuerdo a estudios del MMA existen diferencias de hasta 20 decibeles entre motos nuevas homologadas y las mismas, pero usadas, lo cual tiene que ver con modificaciones que hacen sus dueños y deterioros en los tubos de escape.

«Que duda cabe que quienes vivimos en ciudades frecuentemente nos vemos sometidos a ruidos que afectan nuestra cotidianeidad, ruidos molestos que afectan nuestra salud mental, que nos quitan el sueño, por eso es tan importante que todos esos ruidos que provienen del sistema de transporte seamos capaces de poder medirlos y al mismo tiempo, fiscalizar y controlar», declaró por su parte el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

¿El ruido que generan las motos está interfiriendo en tu calidad de vida? Hoy junto al ministro @JuanCaMunozA anunciamos que se inicia la revisión de la norma que regula la emisión de ruido de vehículos livianos, medianos y motocicletas. 🏍 pic.twitter.com/pzar7xM5H5 — Maisa (@Maisa_Rojas) December 23, 2025

Seguiremos informando.