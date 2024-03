Greenpeace Chile apunta a industria salmonera tras rechazo a ECMPOs en Aysén y asegura que «existieron amenazas contra las comunidades»

Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile, calificó como «lamentable» el clima en el que tuvo lugar la votación de la creación de 2 Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios en la Región de Aysén, los cuales finalmente fueron rechazados con los votos de los representantes del Gobierno de Boric.

«Es lamentable el clima en el cual se dio esta votación, donde existieron amenazas contra las comunidades solicitantes y una tremenda campaña de desprestigio y desinformación. La industria salmonera derechamente mintió señalando que de ser aprobadas estas solicitudes, se afectaría su industria y a quienes hoy trabajan en los centros en Aysén. Esto es falso y malintencionado», planteó Estefanía González.

La vocera de Greenpeace en Chile afirmó que «de aprobarse estos u otros ECMPOs no se ve afectada ninguna de las más de 1.300 concesiones aprobadas en Chile, ni las sobre 700 en Aysén. Nos preocupa que este tipo de debates ocurran con estas malas prácticas, que generan niveles de conflictividad muy nocivos».

«Las comunidades siguieron siempre la vía institucional, la cual considera múltiples espacios de consulta y participación de los organismos públicos. Esto es clave, pues en Aysén se entregaron más de 300.000 hectáreas como áreas apropiadas para la acuicultura sin ningún proceso de consulta, pese a que cuando en esos territorios se entregan concesiones salmoneras, hoy no se puede navegar, no se puede bucear, ni se puede pescar; sin embargo, en un ECMPO sí, y éstos se discuten durante años, con muchísimos informes y con planes de administración que incluyen no sólo a las comunidades indígenas, sino a otros usuarios del mar», explicó González.

Recordemos que, tras largos años de tramitación, la Comisión Regional de Uso del Bosque Costero (CRUBC) de Aysén finalmente rechazó la creación de los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) solicitados por comunidades indígenas de la zona.

En primer lugar, se rechazó la petición de la comunidad Pu Wuapi de la comuna de Gualteca quien buscó proteger el ECMPO “Cisnes”, que contaba con 272.727 hectáreas.

Posteriormente, fue rechazada ECMPO “Las Huichas” que abarca 393.945 hectáreas, y que había sido solicitada por la comunidad indígena Antünen Rain, Peumayen y Aliwen en Islas Huichas.

