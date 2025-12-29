Gustavo Gatica: «Este proceso no es contra Carabineros de Chile, es contra quien traicionó a su institución y no cumplió los protocolos»

Durante la jornada de este lunes 29 de diciembre, el diputado electo por el Distrito 8, Gustavo Gatica, llegó hasta los tribunales de justicia para participar en una nueva jornada de los alegatos de clausura del juicio contra Claudio Crespo, el excarabinero imputado por haber disparado en su contra causándole la pérdida total de su visión.

En ese sentido, Gustavo Gatica señaló tras el término de las diligencias, que «este proceso no es contra Carabineros de Chile, es contra quien traicionó a su institución y no cumplió los protocolos».

«Quiero agradecer de corazón a quienes estuvieron hoy presentes en la audiencia, y también a todas y todos quienes me han enviado mensajes de apoyo. El veredicto se conocerá el próximo 9 de enero y, tal como lo ha sido durante todo este proceso, su apoyo y compañía son fundamentales para mí», agregó el parlamentario recientemente elegido.

«Videos dan cuenta de su desprecio por el cumplimiento de la normativa»

Recordemos que, tal como informó El Ciudadano, el exfiscal Carlos Gajardo, abogado querellante de Gustavo Gatica, expuso ante el tribunal una serie de registros audiovisuales que evidenciarían un patrón de conducta del imputado, caracterizado por el menosprecio a los protocolos policiales y a la dignidad humana.

«Desgraciadamente, hay una constante en el señor Claudio Crespo de no respeto de las normas», dijo Gajardo, quien reiteró ante el tribunal que el exteniente coronel «es el autor material de los disparos que cegaron a Gustavo Gatica», acusación que se sustenta -dijo- principalmente en la sincronización de más de 30 registros audiovisuales que permiten reconstruir con precisión el momento de los disparos y su correspondencia temporal con las lesiones sufridas por Gustavo Gatica el 8 de noviembre de 2019.

Por su parte, el diputado electo afirmó, al inicio de los alegatos, que «todos quienes usaron el poder de forma ilegítima deben asumir su responsabilidad».

«En tiempos donde nuestras instituciones judiciales están cuestionadas, la verdad y la justicia no son negociables, y confío plenamente en el trabajo que se está realizando», indicó Gatica.

