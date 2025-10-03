«Hablamos a menudo con su community manager»: Chat confirmaría vínculo de Kast con cuentas acosadoras y difusoras de información falsa en redes sociales

El portal de investigación periodística Ciper Chile tuvo acceso a un diálogo por chat del administrador de la cuenta @JackedIn de la red social X, apodado «Neuroc», el cual confirmaría el nexo entre el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, y este tipo de cuentas «troll» conocidas por fomentar la violencia digital, el acoso y la difusión de informaciones falsas.

Recordemos que «Neuroc», junto a otros personajes como «Patito Verde» -exdirector de Canal 13-, fue identificado y abordado en un reportaje televisivo por la reciente difusión en redes sociales de información falsa contra Evelyn Matthei, Jeannette Jara y Presidente Gabriel Boric, entre otras personalidades.

«La conversación tuvo lugar el 28 de noviembre de 2024, tras los buenos resultados del Partido Republicano en las elecciones municipales. En este intercambio ‘Neuroc’ reconoció que estaba en contacto con el community manager de Kast», señala el reportaje de Ciper.

Desde el portal de investigación detallaron que «en el diálogo al que accedió Ciper, ‘Neuroc’ interactúa con una cuenta cuyo administrador pidió mantener su identidad bajo reserva».

Así, en el chat, «Neuroc» asegura que «la razón del porque les fue tan bien en cores y consejeros es porque Kast literalmente ha estado haciendo trabajo territorial en todo Chile. Y nosotros lo sabemos, hablamos a menudo con su CM (community manager)».

En ese sentido, las fuentes que conocen la relación entre ‘Neuroc’ y este interlocutor, señalaron a Ciper que el registro del chat será adjuntado a la denuncia que investiga Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, contra la red de bots y «trolls» a favor de Kast.

Esta denuncia fue presentada por los diputados socialistas Daniel Manoucheri y Daniella Cicardini. Lee el reportaje completo de Ciper AQUÍ.

Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano