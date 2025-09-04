Justicia da luz verde a desafuero de diputado UDI Sergio Bobadilla por difundir fake news y denostar sexualmente a periodista

Parlamentario tiene un largo historial difundiendo noticias falsas, método que utiliza hace varios años para denostar a sus "adversarios políticos". Incluso el mismo Presidente Boric ha tenido que salir a desmentirlo, como aquella vez que compartió una imagen creada con Inteligencia Artificial donde se veía a Boric abrazado al político venezolano Diosdado Cabello. Asimismo, se ha caracterizado por emitir declaraciones homofóbicas contra colegas y ministros, y por incumplir el reglamento de la Cámara para contratar a una amiga.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió este jueves 4 de septiembre la solicitud de desafuero presentada por la periodista Josefa Barraza Díaz, en contra del diputado Sergio Bobadilla Muñoz (UDI), por su presunta responsabilidad como autor del delito de injurias graves con publicidad, hecho presuntamente cometido en mayo de este año a través de su cuenta de la red social X.

En fallo dividido (causa rol 883-2025), el tribunal de alzada consideró que «del texto de los mensajes publicados por el Diputado Sr. Bobadilla, no tan solo de lo que él escribió en ellos, sino de los otros mensajes que insertó en el propio, emanan claramente expresiones proferidas o acciones ejecutadas en deshonra, descrédito o menosprecio de la querellante».

Asimismo, y según consignó el medio Contrapoder Chile, en la resolución se lee que Bobadilla «aseveró que la periodista tenía contratos con la Municipalidad de Recoleta -lo que es absolutamente falso-, además de asegurar que ‘Llaitul con la periodista viene a confirmar la creación de un Califato en el sur de Chile, a cargo de un califa’, adjuntando la imagen de un chat falso entre Barraza y el líder de la CAM, Héctor Llaitul».

Revisa el fallo completo AQUÍ

Haciendo política con la mentira

El diputado Sergio Bobadilla tiene un largo historial difundiendo noticias falsas, método que lleva utilizando hace ya varios años para acosar y denostar a quienes considera sus «adversario políticos».

El mismo Presidente Gabriel Boric ha tenido que salir a desmentir informaciones difundidas por Bobadilla, como aquella vez que compartió una imagen creada con Inteligencia Artificial donde se veía a Boric junto al político venezolano Diosdado Cabello.

Asimismo, se ha caracterizado por emitir declaraciones homofóbicas, como las realizadas en contra de la diputada Emilia Schneider y el exministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

También forma parte de su historial el haber contratado a una amiga suya (Carolina Arias Arévalo) como asesora en 2024, mientras la mujer era funcionaria del SLEP de Concepción, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el reglamento del Congreso.

De todas formas, Bobadilla la mantuvo 3 meses como asesora, pagándole un total de 8,4 millones de pesos en dicho periodo. Revisa a continuación este y otros episodios protagonizados por el diputado Sergio Bobadilla, que ahora deberá enfrentar a la Justicia por su ‘particular estilo’ de hacer política:

«Hacen de la mentira su principal arma»: Presidente Boric desmiente a diputado Bobadilla (UDI) por compartir fotografía creada con IA

diego ibáñez

Diputado Diego Ibáñez pasará a Sergio Bobadilla a comisión de Ética por difundir fake news sobre Elisa Loncón

Giorgio Jackson demanda a los 23 diputados UDI que lo culparon del robo de computadores al Ministerio de Desarrollo Social: Pide indemnización

Y sigue mintiendo: Presidente Boric paró en seco a diputado Bobadilla por mentir sobre empleos

Diputada Emilia Schneider encara al conservador Sergio Bobadilla por dichos homofóbicos en su contra (VIDEO)

Cargan contra diputados Bobadilla y Benavente por dichos sobre ministro Ávila: «Es una manifestación abierta de homofobia y conservadurismo»

Diputado Sergio Bobadilla

Diputado Bobadilla (UDI) contrató a su amiga como asesora pese a prohibición del Congreso: Recibió más de 20 millones en tres meses

