Justicia da luz verde a desafuero de diputado UDI Sergio Bobadilla por difundir fake news y denostar sexualmente a periodista

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió este jueves 4 de septiembre la solicitud de desafuero presentada por la periodista Josefa Barraza Díaz, en contra del diputado Sergio Bobadilla Muñoz (UDI), por su presunta responsabilidad como autor del delito de injurias graves con publicidad, hecho presuntamente cometido en mayo de este año a través de su cuenta de la red social X.

En fallo dividido (causa rol 883-2025), el tribunal de alzada consideró que «del texto de los mensajes publicados por el Diputado Sr. Bobadilla, no tan solo de lo que él escribió en ellos, sino de los otros mensajes que insertó en el propio, emanan claramente expresiones proferidas o acciones ejecutadas en deshonra, descrédito o menosprecio de la querellante».

Asimismo, y según consignó el medio Contrapoder Chile, en la resolución se lee que Bobadilla «aseveró que la periodista tenía contratos con la Municipalidad de Recoleta -lo que es absolutamente falso-, además de asegurar que ‘Llaitul con la periodista viene a confirmar la creación de un Califato en el sur de Chile, a cargo de un califa’, adjuntando la imagen de un chat falso entre Barraza y el líder de la CAM, Héctor Llaitul».

Revisa el fallo completo AQUÍ

Corte de Valparaíso acoge desafuero de diputado Sergio Bobadilla y ordena formación de causa por injurias graves con publicidad https://t.co/NZq0es0VBN pic.twitter.com/HSCviUYuIZ — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) September 4, 2025

Desaforaron al diputado Sergio Bobadilla por difundir fake news sobre mí, además de denostarme sexualmente. Histórico fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Agradezco a mi abogado y socio @OscarLagosR por la fuerza y apañe en este proceso que recién comienza. https://t.co/VdfuNP6cKs — Josefa Barraza (@masterjosefa) September 4, 2025

Haciendo política con la mentira

El diputado Sergio Bobadilla tiene un largo historial difundiendo noticias falsas, método que lleva utilizando hace ya varios años para acosar y denostar a quienes considera sus «adversario políticos».

El mismo Presidente Gabriel Boric ha tenido que salir a desmentir informaciones difundidas por Bobadilla, como aquella vez que compartió una imagen creada con Inteligencia Artificial donde se veía a Boric junto al político venezolano Diosdado Cabello.

Asimismo, se ha caracterizado por emitir declaraciones homofóbicas, como las realizadas en contra de la diputada Emilia Schneider y el exministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

También forma parte de su historial el haber contratado a una amiga suya (Carolina Arias Arévalo) como asesora en 2024, mientras la mujer era funcionaria del SLEP de Concepción, lo cual se encuentra expresamente prohibido por el reglamento del Congreso.

De todas formas, Bobadilla la mantuvo 3 meses como asesora, pagándole un total de 8,4 millones de pesos en dicho periodo. Revisa a continuación este y otros episodios protagonizados por el diputado Sergio Bobadilla, que ahora deberá enfrentar a la Justicia por su ‘particular estilo’ de hacer política:

