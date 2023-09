«¡Hecha la Ley, tejida la trampa!»: Urge «rescatar» a la cueca y su diversidad de decretos y días nacionales

Por Fredy Escobar Santis

“So pretexto de mantener vigente un género de nuestro patrimonio inmaterial, que, en el devenir de más de 200 años no los ha necesitado y atribuir, que la cueca porteña, nace, con una agrupación “musical” específica”.

Desde el 11 Jul. 2023 – 53ª / 371, se encuentra en manos de la comisión de cultura, artes y comunicaciones la tramitación de la moción 16073-24 Proyecto de Ley – presentada el 04 de Julio 2023 – por la Diputada Carolina Marzán Pinto, documento que en su artículo único final señala:

“Declárase el 01 de febrero de cada año como el día nacional de la cueca porteña” y luego indica, “Las autoridades competentes propenderán a desarrollar actividades relacionadas con la práctica y difusión de la cueca porteña.”



Revisados y analizados los fundamentos y las distintas correlaciones establecidas que sustentan dicha moción, podemos afirmar que este es otro mal y no menos confuso proyecto, que esperamos que sea rechazado, no sólo por la comisión de cultura, artes y comunicaciones, sino que también, por la comisión de educación. No es con decretos, ni días nacionales, con los que salvaguarda, rescata, se asegura representatividad, etc. de nuestro patrimonio inmaterial. Además, de su controvertida búsqueda para atribuir autores o creadores de la cueca porteña, a una -agrupación musical-, y otras correlaciones erróneas y/o negligentes establecidas, por quienes conocen lo acontecido en años en el devenir de la cueca urbana en Valparaíso.

Este tipo de iniciativas, poco contribuyen a una mejor comprensión a las generaciones que se inician, en el estudio de nuestro patrimonio de saberes, de sus procesos de transformación en la vorágine del “desarrollo” de nuestro dinámico devenir social, cultural y económico, en este caso, asociados a “La Cueca”.

Si bien creemos, que difícilmente éste será corregido y/o reformulado, expresamos nuestra opinión y análisis a consideración pública, en el contexto de los siguientes puntos:

1° Bajo el prisma del estudio y tratamiento de los procesos de transformación cultural y social, de nuestro patrimonio inmaterial en el devenir de los tiempos; donde los decretos van en la dirección contraria.



2° El momento que como país hoy atravesamos, falta de transparencia, credibilidad, confianza, asignación de recursos, etc. Un proyecto que poco se sustenta con insuficientes antecedentes entregados, además, delos errores para sus correlaciones establecidas, que no corresponden a lo ocurrido en el devenir de la cueca urbana, cueca porteña en Valparaíso, entre otras, tales como: forzar, asociar estilos con creadores, y/o primeros en tocarle, colocar batería, día establecido, personas que consensuaron, entre otros aspectos señalados, que no son veraces. Seguramente, a posterior, se emitirán frases como “no tuvimos la información en el momento”. Cabe preguntarse, ¿falta ética, aprovechamiento, o poco rigor e improvisación para su formulación? – ¿”errores o negligencias”?.

3° Podremos si, entender y empatizar, con la buena intención de conseguir recursos e infraestructura, actividades, etc. para quienes, todo el año, estudian, recopilan, registran, enseñan, practican y/o difunden la cueca, y/o también reconocer a personas, agrupaciones, autorías, etc.

Específicamente respecto a la moción 16073-24 y a la formulación del proyecto de Ley



¿Quiénes se indica que son los autores de la iniciativa?:

Quienes aportan los antecedentes: ¿Son también sus gestores?

Según el documento presentado de la moción, se señala que aportaron los antecedentes para la elaboración del documento de la moción presentada – “el profesor Juan Estanislao Pérez, el cultor Jorge Mellado Diaz y el autor de letras Marcelo García Carrera gestores de la presente iniciativa, a quienes agradecemos su meticuloso trabajo de investigación que ha servido de fundamento para la presente iniciativa” – párrafo 2 hoja 2 del documento.

Por otro lado, según, la publicación realizada un día después de la presentación de la moción , indica que “esta moción surgió del trabajo conjunto que la legisladora realizó con la agrupación musical “Los Afuerinos”, creadores de dicho estilo de cueca».

La publicación, más adelante señala, “Por ello, junto a la agrupación musical Los Afuerinos, con quienes nació la cueca porteña el 1 de febrero de 1981, creamos este proyecto de ley que fija ese día de cada año como el día de la Cueca Porteña. También presentamos un proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República la declare como patrimonio cultural inmaterial. De aprobarse ambos proyectos, avanzaremos en reconocimiento, fomento y difusión de la cueca porteña, rescatando la representatividad del puerto de Valparaíso en la música nacional y la vigencia entre los distintos tipos de líneas y corrientes.”, dijo la diputada Carolina Marzán.

Un primer punto a consideración pública, que debe ser revisado y aclarado, pues formular mociones para propios beneficios, ¿estamos frente a un tipo de comportamiento no ético?.

¿Con decretos se preserva, se mantiene, la cueca como una expresión vital en nuestros territorios?

En el devenir de más de 200 años la cueca, no los ha necesitado.

Han sido y serán las personas en la soberanía, de su saber popular, quienes deciden mantener una expresión vital en el día a día, en el devenir de su existencia humana, transfiriendo de generación en generación su esencia pertrechada, a través de los tiempos,- Culto-Cultivo-Cultura–.

Esa será la única fuente veraz, que nutrirá: aprendizajes, estudios, registros, enseñanzas, proyecciones, etc. a cada uno de los distintos dominios asociados cultores-recopiladores-académicos estudiosos, y/o referentes maestras y maestros que han estudiado por años, proyección (agrupaciones, ballet, intérpretes, etc) y para quienes se inician en este ámbito.

En 51 años caminados en este ámbito, este es un valor esencial enseñado, por grandes referentes a nivel nacional, que tuve y he tenido la oportunidad de estudiar y aprender– (Rosa Varas – Valparaíso – Directora Grupo Curiñanco, Gabriela Pizarro (QEPD), Valentín Souza E. (QEPD), Margot Loyola P. (QEPD), Osvaldo Cádiz, Hiraneo Chavéz, Roberto Urrea (QEPD), actualmente Juan Estanislao Pérez. Cómo también, de aquellas agrupaciones de proyección que existen (CPF Tabake, Conjunto de la PUCV cumplen 50 años el 2024, CPF Almendral, entre otras) o existieron (CPF Alimay, CPF Tierra Larga, entre otras), las cuales han estudiado por años, el patrimonio inmaterial de Valparaíso. Tengo plena certeza, que reafirmarían, que es -al menos irresponsable – atribuir la creación de un estilo de cueca– cueca porteña -, a una persona o agrupación, entre otros aspectos. Si bien podemos, buscar identificar, clasificar, ver influencias, líneas/estilos, todos ellos son un constructo muy intrincado y amalgamado, del saber popular.

Otra cosa muy distinta, es proponer reconocimiento a los aportes de personas, agrupaciones, cultores, etc.

Mientras se promueva, y se comprenda que la expresión de las personas, antes de ser artística es existencial e intrincada de lo humano con lo humano, de lo humano con el paisaje, de lo humano con el territorio, sus formas de vida, entre muchos otros aspectos, se seguirá nutriendo así, una rica, variada y diversa expresión para cada cueca en nuestro país y también, en cada uno de los pueblos hermanos de américa, donde cada generación tiene algo que decir, para el momento social, político y económico que les toca vivir.

Acerca de los decretos existentes a la fecha

– Se tienen tres decretos con fuerza de ley en relación a la cueca, que plantean objetivos similares. 1° 1979, La cueca como danza nacional, 2° 1989, Dia nacional de la cueca y 3° 2018, Día nacional del cuequero y la cuequera.

Decreto No. 23 del 18 de Septiembre de 1979 decreta a la cueca como danza nacional y 10 años después, se viene el Decreto 54 promulgado el 15-sept-1989 – Día nacional de la cueca: 17 de septiembre.

Anótese, tómese razón y publíquese.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE. General de Ejército. Presidente de la República.- Cristián Labbé Galilea. Coronel de Ejército, Ministro Secretario General de Gobierno.- Carlos Francisco Cáceres C.. Ministro del Interior.- René Salamé Martín, Ministro de Educación. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Jaime García Covarrubias. Teniente Coronel, Subsecretario General de Gobierno



No tenemos mayores comentarios. Solo indicar que es el punto de partida de esta moción. Invitamos a leer sus cinco puntos especificados en el decreto y especialmente el punto cuatro.

No tenemos mayores comentarios. Solo indicar que es el punto de partida de esta moción. Invitamos a leer sus cinco puntos especificados en el decreto y especialmente el punto cuatro. Decreto 21102 – fija el día 4 de julio como el día nacional del cuequero y la cuequera. Promulgado el 18-Julio_2018 – 29 años después.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Moción de los diputados señores Juan Luis Castro González, Juan Antonio Coloma Álamos e IssaKort Garriga. Aprobado promulgado como Ley de la República, el 18 de julio de 2018.-

Formulado con el objetivo de que las personas dedicadas a la práctica, tengan su día propio de celebración, para diferenciarlo del día 17 de septiembre que está inmerso en las fiestas patrias, y qué sean reconocidas las personas que se esfuerzanpara que no pierda vigencia y atraiga a nuevos cultores, el cual escoge como día, el 4 de julio en honor al nacimiento de Hernán Nuñez Oyarce (QEPD).

Un proyecto poco coherente y confuso en su objetivo, – reconocer a personas que practican la multiplicidad de estilos de nuestro territorio, con la asociación de un Cultor como Hernán Nuñez Oyarce (QEPD)referente – por cierto, muy importante en su contribución al estilo de Cueca Urbana. Cultor, compositor de grandes cuecas, gran referente del estilo de cueca urbana– chilenera – brava, integrante de la agrupación “Los Chileneros”, reconocido por enseñar su conocimiento a jóvenes de distintas generaciones en un período de nuestra historia, donde este estilo de cueca se tuvo que refugiar en lugares muy específicos de las grandes urbes. Un decreto que debió haber separado objetivos, y así claramente, contribuir a la comprensión de los distintos saberes de nuestro pueblo y su puesta en valor.

Esta misma situación la tenemos, con la moción presentada por la H.Diputada Carolina Marzan.

Moción de los diputados señores Juan Luis Castro González, Juan Antonio Coloma Álamos e IssaKort Garriga. Aprobado promulgado como Ley de la República, el 18 de julio de 2018.- Formulado con el objetivo de que las personas dedicadas a la práctica, tengan su día propio de celebración, para diferenciarlo del día 17 de septiembre que está inmerso en las fiestas patrias, y qué sean reconocidas las personas que se esfuerzanpara que no pierda vigencia y atraiga a nuevos cultores, el cual escoge como día, el 4 de julio en honor al nacimiento de Hernán Nuñez Oyarce (QEPD). Un proyecto poco coherente y confuso en su objetivo, – reconocer a personas que practican la multiplicidad de estilos de nuestro territorio, con la asociación de un Cultor como Hernán Nuñez Oyarce (QEPD)referente – por cierto, muy importante en su contribución al estilo de Cueca Urbana. Cultor, compositor de grandes cuecas, gran referente del estilo de cueca urbana– chilenera – brava, integrante de la agrupación “Los Chileneros”, reconocido por enseñar su conocimiento a jóvenes de distintas generaciones en un período de nuestra historia, donde este estilo de cueca se tuvo que refugiar en lugares muy específicos de las grandes urbes. Un decreto que debió haber separado objetivos, y así claramente, contribuir a la comprensión de los distintos saberes de nuestro pueblo y su puesta en valor. Esta misma situación la tenemos, con la moción presentada por la H.Diputada Carolina Marzan. Moción 16073-24 presentada el 04-julio-2023 – 5 años después- la cual busca decretar el 1 de Febrero como el día nacional de la cueca porteña – es decir, a un estilo/línea en particular. Iniciativa que apuntaademás, a los aspectos “musicales y dancísticos”.

Desde ya podríamos inferir, que se vendrán más iniciativas de decretos para otros días nacionales, para los múltiples estilos/líneas que se expresan con una fuerza vital en nuestro territorio – día nacional para la cueca chilota, cueca chora, cueca chilenera, centrina, huasa, del norte, etc-, además de forzar reconocimientos a más agrupaciones creadoras del estilo referido.

En resumen:

No se necesita un decreto para un día nacional de la cueca porteña, cueca de puerto, cueca de la orilla, etc. – y este nuevo decreto propuesto, no contribuye a una adecuada comprensión de los procesos de tratamiento para los saberes de canto, música y danza y sus procesos de transformación desde lo popular, tradicional, folclore,

Tampoco para instar a “las autoridades competentes”– “propenderán” al desarrollo de actividades “relacionadas con la “práctica y difusión de la cueca”

ni correlacionar este objetivo, con reconocimiento a una agrupación “musical” “Los Afuerinos” o “Los Afuerinos Banda”.

Correlaciones establecidas – ¿Errores y/o negligencias?

Entre otras: forzar, asociar estilos con creadores, y/o primeros en tocarle, colocar batería, día establecido, personas que consensuaron, entre otros aspectos señalados. En el contexto de los tiempos que como país hoy atravesamos, seguramente se emitirán frases como “no tuvimos la información en el momento”. Cabe preguntarse, ¿falta ética.?,¿aprovechamiento?, ¿poco rigor en su formulación?…

Traemos previamente, lo que el Dr. Humberto Maturana R. (QEPD) señalaba al respecto, “un error” se comete cuando se desconoce, no se sabe, etc y se comete sólo una vez, pues no existe la intención. Otra cosa muy distinta es, cuando en pleno conocimiento, se repite, se sostiene, eso es “una negligencia”. Lo peor es, buscar pasar “negligencias por errores”.

Responsablemente, afirmamos:

El estilo cueca porteña – desde el punto de vista “musical” no nace con la agrupación musical “Los Afuerinos” o “Los Afuerinos banda”. No son los primeros en tocarle, ni tampoco en colocarle batería, ni tampoco la cueca con 48 compases nace en Valparaíso.

Si bien, los antecedentes entregados por el profesor Juan Estanislao Pérez, hacen referencia a la existencia de 4 líneas, creemos que son insuficientes para realizar tales afirmaciones para establecer la creación de un estilo. Invitamos a entregar los antecedentes que permitan establecer con claridad lo afirmado, es decir -¿ en qué etapa del devenir de la cueca urbana, citadina, chilenera,… la agrupación “Los Afuerinos” crea, o nace con ellos la Cueca Porteña?, desde el punto de vista musical.

Podemos afirmar con mucha precisión y antecedentes:

Si bien, los antecedentes entregados por el profesor Juan Estanislao Pérez, hacen referencia a la existencia de 4 líneas, creemos que son insuficientes para realizar tales afirmaciones para establecer la creación de un estilo. Invitamos a entregar los antecedentes que permitan establecer con claridad lo afirmado, es decir -¿ en qué etapa del devenir de la cueca urbana, citadina, chilenera,… la agrupación “Los Afuerinos” crea, o nace con ellos la Cueca Porteña?, desde el punto de vista musical. Podemos afirmar con mucha precisión y antecedentes: Esto no ocurre en el primer periodo o etapa 1° desde los alos 1973 a fines de 1987 (Ver capítulos II, III y IV con sus líneas de tiempo en el libro “El revuelo de la cueca chilenera” desde la U. Santa María a Chile. Lanzado el año 2014.

Otro dato relevante: hasta el año 1986, éramos los únicos que difundían la cueca como cueca urbana, chilenera, con especial énfasis y diferencias de las grandes cunas de cantores de Valparaíso y Santiago, cosa que hicimos desde 1976 hasta a fines de 1979 o inicios de 1980, con el nombre de conjunto “Los Arrieros” y luego nos cambiamos el nombre a “Los Afuerinos”, del 1973 a 1976 lo hicimos como el Conjunto de la USM (Dionisio Vera, Fredy Escobar y Sergio Estay, entre otros).Aquí están las “primeras piedras” para todo lo que se vino después para la cueca urbana, un trabajo que además permitió, visibilizar a sus cultores de Valparaíso y de Santiago, y que a posterior los jóvenes pudieron aprender y relacionarse directamente de ellos, entre muchos otros aspectos que mencionar, por ejemplo en lo dancístico. Ver párrafo de la derecha, que expresaba Marcos Morales Romo.

Por ello, se invita a entregar los antecedentes para lo afirmado, en función de una línea de tiempo en este segundo período.

La etapa 2° 1987 en delante de “Los Afuerinos”, marca claramente un cambio de enfoque de “los Afuerinos” donde efectivamente, ellos determinan ir la producción musical y participación en festivales, siendo su primera producción musical el año 1988 Sello Altamar – Música Rancheras, Valses y Corridos Norteña, – en la carátula del caset Eugenio González B. (QEPD) señala: que son intérpretes de folklore campesino y citadino y que son un conjunto nuevo único en su género, que nace al alero de la USM.

“Los Afuerinos” no nacen como agrupación, el día 01 de febrero de 1981, ni menos su fecha fue consensuada por los miembros que integraban la agrupación el año 1981 (Dionisio Vera, Fredy Escobar, Marcos Morales R. y Héctor Morales R.).El trabajo de estudio de la Cueca Urbana – ya llevaba 7 a 8 años en Valparaíso.

La USM No produce dos libros para reconocer “la trayectoria de “Los Afuerinos” sin embargo, se utiliza para fundamentar la moción.

o Se señala “En todos estos añosde trayectoria de Los Afuerinos, se destaca:”esto no es efectivo, al menos en el libro “El revuelo de la cueca chilenera”. La USM brindaba a los alumnos, profesores y funcionarios, la posibilidad de apoyar la publicación de trabajos de distintas áreas temáticas bajo su editorial, a lo cual se debía postular.



o Se señala “En todos estos añosde trayectoria de Los Afuerinos, se destaca:”esto no es efectivo, al menos en el libro “El revuelo de la cueca chilenera”. La USM brindaba a los alumnos, profesores y funcionarios, la posibilidad de apoyar la publicación de trabajos de distintas áreas temáticas bajo su editorial, a lo cual se debía postular. El libro “El revuelo de la cueca chilenera” (autores Marcos Morales Romo – Fredy Escobar S) publicado el año 2014, cuando ambos ya no eran integrantes de “Los Afuerinos”. Su objetivo principal, dejar registros de un testimonio fidedigno de los orígenes del trabajo con su respectiva línea de tiempo desde su inicio en el año 1973 en el conjunto de la USM de la mano de Valentín Souza (QEPD). Cabe además señalar el Sr. Carlos Jil Riveros publica el 2012 un libro que contiene varios aspectos inequívocos, entre otros, como señalar que fue integrante y fundador- él ingresó a fines del año 1985.

No corresponde lo señalado en el documento, erróneo y más aún contradictorio. El documento señala:“Es así que fue Margot Loyola quien, al escuchar a Los Afuerinos, les indicó que no hacían cueca huasa, sino urbana.Por ello, los puso en contacto con Hernán Núñez, con quien no solo aprendieron de esta expresión….”.

Nos recibe Margot, en el mes septiembre de ese año 1985. Ella, reafirmó y evaluó muy bien nuestro trabajo, señalándonos“ yo no puedo ayudarles a avanzar más y tienen que estudiar con el maestro directamente, yo le hablaré de ustedes y los contactaré con él” -Hernán Núñez O.(QEPD). Pag 136 -libro “El revuelo de la cueca chilenera”.

Siendo alumno de Margot Loyola desde el año 1975 le solicito en el año 1985, si podía evaluar lo avanzado en los estudios que realizábamos para la cueca urbana-chilenera en Valparaíso. Es decir, estaba muy claro que no hacíamos cueca huasa- más aún, el documento sostiene que el año 1981 nace la cueca porteña.

En todas nuestras presentaciones dábamos a conocer el “estilo” Urbano de los “Chileneros” – “Centrinos” etc. con cada uno de sus integrantes, mencionando con especial énfasis a los cantores de este Valparaíso, antes de comenzar a trabajar directamente con don Hernán Núñez O. (QEPD)

Existe la grabación de la entrevista para un programa que grabamos en la USM (Noviembre 1985) dedicada a la Cueca en Valparaíso, donde explicábamos sus diferencias y don Nano ratificaba. Con don Hernán Nuñez O., se inicia un trabajo sumamente relevante, en primer lugar, corregir de letras, comprender sus significados y su lenguaje, su vida, su experiencia, recibir de la fuente directa su impronta, sabiduría popular, que habíamos estudiado en todos sus discos.

A esta altura, ¿errores y/o negligencias?

Por nuestra parte, sólo podemos reflexionar, acerca de lo mucho que se sigue adoleciendo-de este valor común y esencial, transversal a todos los ámbitos en Culto-Cultivo de la tradición, la que tanto se profesa querer, rescatar, salvaguardar, etc. – Culto y Cultivador, se corresponden a la par-, para contribuir a una mejor comprensión del tratamiento de nuestro patrimonio, su puesta en valor.

¿Reconocimientos a personas, agrupaciones?

Nos referiremos específicamente a la agrupación musical “Los Afuerinos”.

Esta agrupación ha sido perseverante para mantenerse en el tiempo, cultivando la cueca urbana, entre otros muchos géneros, desde la música norteña, rancheras, valses y corridos, 1988 música de la bohemia, su aporte de composiciones, difusión en festivales, y muchos otros buenos trabajos, discografía, música de baladas estilo “Los Nocheros, etc. A lo largo del tiempo, ha estado y está conformada por muy buenos músicos y cantores, bajo la dirección de Héctor Morales Romo .Lo cual, es un digno trabajo para ser reconocido. Sólo que ya hemos fundamentado, que no debe ser utilizada esta moción y proyecto de ley, para ello.

Desde nuestro punto de vista, esta agrupación no se correlaciona con un trabajo,como el mencionado en el periodo que denominamos la Etapa de las “primeras piedras” 1973 – 1986, que permite la “revitalización” de la Cueca Urbana -no sólo en Valparaíso, sino que en todo el país –y más aún,trabajo que permitió todo lo que se vino después, hasta el día de hoy, y menos han puesto en valor. Dicho sea de paso, en el ámbito del tratamiento de nuestro patrimonio, intervenir para revitalizar es algo muy difícil de hacer. Existen muy pocos ejemplos que lo han logrado.

Un dicho de la sabiduría popular “para caminar, a pie pelado por una navaja, hay que caminar derechito, porque sino, uno se corta». Este proyecto evidencia no sólo este dicho, sino que otros cuantos.

Un trabajo de 13 años, que no se ha puesto en valor y menos reconocido.

Se inicia en el Conjunto folclórico de la UTFSM en el año 1972/1973 de la mano de Valentín Souza (QEPD) 1973-1976, luego se extiende hasta el año 1986/1987, período o etapa donde se conforma la agrupación “Los Arrieros” que luego cambia de nombre a “Los Afuerinos”, es decir un constructo integrado, que se conformó estudiando y difundiendo, en cuanto lugar nos invitaron peñas, juntas de vecinos, universidades, etc. y en cuanta ramada cantamos, para obtener una retribución económica, se vino Margot Loyola P., Gabriela Pizarro, Tito Souza, J. Estanislao Pérez, TVN Festival de Olmupe….etc, etc. 13 años de trabajo, versus la negligencia de sostener, -en distintas fuentes publicadas-, que “inicialmente surgió como un conjunto musical universitario en 1976, con la finalidad de satisfacer la alta demanda de grupos de música folclórica que cantasen cuecas en las fiestas patrias de Chile”.

Un trabajo “puente” no solo para Valparaíso, sino que para Chile.

Además, trajo consigo, uno de los mayores objetivos trazados en sus inicios, lograr visibilizar a sus cultores locales y nacionales, entre otros, el trabajo que inició Bernardo Zamora, Aliro Nuñez, y otros con el trabajo de la Isla de la Fantasía, sus muchos y valiosos cultores, permitió conectar, directamente a los jóvenes, con la fuente directa de transferencia de su tradición, de los cultores, nacionales y locales, la formación de excelentes agrupaciones, etc, etc.

Por nuestra parte, quisimos dejar este testimonio en el Libro publicado el 2014 “El revuelo de la cueca chilenera” – en una línea de tiempo de 1973 al 2014.

El cual entrega una correlación de cada uno de los aportes, claramente en una línea de tiempo, inclusiva y amplia, y fidedigna. Colocando al centro la expresión vital que ha permitido a nuestro pueblo expresarse y eso creemos, que es más importante que cada uno de nosotros por separado. Un pilar esencial, que sin él, seguirá siendo imposible mediacionar. Por el contrario, basta ver en los medios la información que circula y se va construyendo realidades a partir de errores y negligencias los cuales continúan hasta el día de hoy, donde una muestra más, es esta moción.

____________________________________________________________________________________

Algunas direcciones para revisar:

https://www.wikiwand.com/es/Los_Afuerinos

https://www.sigpa.cl/ficha-colectivo/los-afuerinos

https://www.24horas.cl/regiones/zona-centro/valparaiso/buscan-crear-dia-nacional-de-la-cu

https://g5noticias.cl/2023/07/05/diputada-marzan-presenta-proyecto-de-ley-para-fijar-el-1-de-febrero-de-cada-ano-como-el-dia-nacional-de-la-cueca-portena/

Columna de Opinión elaborada por Fredy Enrique Escobar Santis y Marcos Morales Romo, y apoyada por Dionisio Vera Oyarzún.

Fredy Enrique Escobar Santis

– Iniciador del trabajo de estudio acerca de la Cueca Urbana en Valparaíso bajo la guía de Valentín Souza – Fundador de “Los Arrieros” 1976 y de “Los Afuerinos” 1979-1980 trabajo que puede circunscribirse a la primera Etapa 1973 – 1987 del trabajo que permite el revuelo de la cueca urbana en el país. Asume dirección de la parte de Estudios del trabajo de la Cueca Urbana desde 1973-1986/1987 y su difusión.

51 años 1972-2023 en el Culto y Cultivo de nuestro patrimonio inmaterial de los saberes de canto, música y danza de nuestro país.

Estudios y aprendizaje de grandes referentes – Rosa Varas (Valparaíso), Gabriela Pizarro (QEPD), Valentín Souza E. (QEPD), HiraneoChavez, Margot Loyola P. (QEPD), Osvaldo Cádiz, Roberto Urrea V. (QEPD), Juan Estanislao Pérez.

Director de Agrupación Relmu en Movimiento.

Autor del libro “El revuelo de la cueca chilenera” – Testimonios para la cronología del trabajo que permite desde la UTFSM a Chile de la Cueca Urbana.

Marcos Morales Romo

– Se incorpora al trabajo de estudio acerca de la Cueca Urbana en Valparaíso a la agrupación “Los Arrieros” en 1977 y aporta el nombre de “Los Afuerinos” para cuando se decide cambiarlo,1979-1980. Se retira de “Los Afuerinos” en 1987. Otro gran fundador.

Cultiva la cueca por tradición familiar, compositor de alrededor de 500 cuecas, acordeonista y percusionista.

Fundador y director de Agrupación “Los del Peñón”.

Apoyada Dionisio Vera Oyarzún

– Integrante del Conjunto Folclórico de la USM donde se inicia el trabajo de estudio de la Cueca Urbana en Valparaíso – Fundador de “Los Arrieros” de “Los Afuerinos”

Director musical del Conjunto de Proyección Folclórica “Almendral” de Valparaíso.

Sigue leyendo: