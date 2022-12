Huelga en WOM: Sindicato denuncia que empresa no respeta su horario laboral y deben trabajar «de sol a sol»

Cinco días en huelga completaron este lunes 26 de diciembre de 2022 las y los trabajadores de la empresa WOM, movilización que se inició tras la nula respuesta de la empresa a las demandas realizadas por el sindicato.

Entre los principales puntos que las y los trabajadores buscan plasmar en el contrato colectivo y que la empresa se ha negado a transar o no ha respondido de acuerdo a lo planteado por el sindicato, están: mejorar la transparencia en la tabla de comisiones, entrega de un celular y uniforme de trabajo que incluya calzado, un bono de vacaciones y un bono de término de conflicto.

«La mejora de transparencia en la tabla de comisiones hace referencia a que, en dicha tabla, que refleja las ventas efectuadas por las vendedoras y vendedores, los montos y los rechazos de cada comercialización no están claras, a pesar de que WOM sí hace efectivas las ventas e instalaciones», señalaron desde la organización sindical.

Sobre el uniforme de trabajo, desde el sindicato enfatizaron en la urgente necesidad de que se incluya el calzado, debido a las largas horas y distancias que las y los vendedores en terreno pasan caminando.

Extensas jornadas laborales

Otra de las denuncias hechas por las trabajadoras y trabajadores son las extensas jornadas laborales impuestas por la empresa, que bordean muchas veces las 10 horas diarias, completando incluso 70 horas a la semana.

Lo anterior, a pesar de que WOM recibió el sello del Ministerio del Trabajo por sumarse a la jornada laboral de 40 horas semanales.

La tesorera del sindicato, Loreto Ponce, recordó en ese sentido que las utilidades de la firma son de 57 mil millones de dólares: «Con las enormes utilidades dicen que no hay dinero para negociar y que no tienen ganancias», criticó la dirigenta.

Prácticas antisindicales

A todo lo anterior se suman las denuncias de prácticas antisindicales que ha cometido WOM durante el proceso de negociación colectiva.

Loreto Ponce detalló al respecto que la compañía estaría reubicando a los técnicos instaladores de fibra óptica también como vendedores, buscando así atenuar los efectos de la huelga.

«Jamás hubo un técnico vendedor, ahora instalan y venden productos y eso es una práctica antisindical», indicó la representante de las y los trabajadores.

Trabajadores de la empresa WOM se manifestaron en el Paseo Huérfanos denunciando falta de condiciones laborales y la multifuncionalidad de sus labores, entre otras cosas.



Reportero: @HammJesus #chile #wom #movilizacion #trabajosdignos pic.twitter.com/s1S25ssPeG December 23, 2022

En tanto, en declaraciones realizadas a El Ciudadano, una de las trabajadores que se manifestaba en el Paseo Huérfanos en Santiago, resumió las razones de la movilización:

«A nosotros nos han atropellado, tenemos que trabajar 70 horas a la semana, todos los días de lunes a lunes, algunos dicen que hasta el día domingo de sol a sol. No tenemos baño, no comemos bien, llegamos a las seis siete, ocho de la noche a comer, nos asaltan, roban a los compañeros, les sacan los celulares, les han puesto pistolas en la cabeza y la empresa se lava las manos sobre eso».

«Lo que nosotros estamos exigiendo hoy en día es que tengamos un sueldo digno, que tengamos comisiones justas, bono de término de conflicto, que WOM no lo quiere dar porque son una empresa antisindical, incluso están mandando a trabajar a los técnicos, que no corresponde porque ellos no son vendedores, entonces nosotros estamos luchando por todo eso, porque ellos están contratando gente freelance para llegar a los subnúmeros, siendo que sin nosotros ellos no son nada», manifestó la mujer.

Finalmente, la trabajadora agregó: «Aquí hay personas que están embarazadas y que las hacen ir a trabajar todos los días y que se consigan baño con los clientes, eso no es justo. Si estamos aquí en la lucha es porque vamos a tener que lograr algo. WOM tiene que cambiar: lo que vende la tele, no es; lo que venden las redes sociales, no es, es falso. Estamos exigiendo un trato justo y digno, como corresponde».

@SitelcoWom en #huelga. Denuncia que #WOM no estaría respetando la jornada laboral (pese a que recibió el sello #40horas), que no cuentan con condiciones mínimas de trabajo, como acceso a baños, y falta de transparencia en las comisiones.

⬇️https://t.co/tR43CySOBA#HuelgaWOM pic.twitter.com/utDJkToSb2 December 26, 2022

