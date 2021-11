Injusticia ambiental, el pan nuestro de cada día

Por Manuel Zúñiga, alcalde de El Bosque

La injusticia ambiental se ha hecho pan nuestro de cada día, siendo las comunas de Santiago Sur las que tienen que soportar diversas cargas ambientales, destacándose aquellas comunas que colindan con el parque industrial que se encuentra en algunos casos a metros de las viviendas de los vecinos y vecinas. Son ellos quienes han tenido que soportar por años, la contaminación atmosférica, el polvo en suspensión, el paso de camiones, ruidos, vibraciones entre muchas afectaciones más.

No conformes con lo anterior, tanto el actual gobierno y la empresa Orange S.A, insisten en instalar una nueva planta de hormigón premezclado en la comuna de El Bosque, en un terreno que es administrado por la Empresa de Ferrocarriles del Estado EFE. Lo anterior abre la puerta a que nuestra comuna soporte los efectos nocivos para la salud de las personas y se perjudique su calidad de vida, consolidando una zona de sacrificio medioambiental, en un espacio habitado por familias con altos índices de vulnerabilidad y fuertemente golpeadas por la pandemia.

Creemos que no es posible que el Estado, responsable de velar por la salud y por mejores condiciones de vida, sobre todo para quienes más lo necesitan, permita y genere las condiciones para perjudicar a miles de personas -que ya soportan una carga ambiental alta-, con 88 camiones betoneros por hora pasando de forma incesantemente frente a sus casas, obligándolos a respirar material particulado que tiene efectos nocivos en la salud.

Esta es una clara muestra que el modelo de desarrollo actual está basado en la injusticia, la desigualdad y la vulnerabilidad. El desarrollo no se puede justificar a cualquier costo, porque profundiza las diferencias entre quienes tienen recursos económicos y los más vulnerables, cuestión que no es aceptable desde una mínima ética.

Mi compromiso es evitar a toda costa que este tipo de proyectos se instalen en la comuna, no porque nos opongamos a generar actividades económicas, sino porque es un proyecto que no fue bien evaluado, y que tiene numerosos incumplimientos que no se han podido subsanar.

Como telón de fondo de este escenario complejo para miles de familias de El Bosque y San Bernardo está la crisis climática y ecológica. Vemos como son afectadas diversas localidades a través del mundo, y nuestro país no está exento de a esta situación, siendo la crisis hídrica una de las consecuencias de la sequía prolongada que nos azota. La crisis climática y ecológica, es una cuestión que pone a prueba a los gobiernos locales, dado que son los primeros en estar presentes cuando existen desastres o deben subsanar problemáticas de toda índole que afectan a la ciudadanía.

En agosto del presente año, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) estableció que el cambio climático ha sido originado por las actividades humanas, las que son responsables del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, claudicando las posibilidades de revertir el cambio climático y quedándonos solo la aspiración a limitarlo, lo cual requiere que se tomen medidas urgentes de gran escala.

Las actividades humanas intensivas que han provocado el cambio climático se relacionan con el modelo de desarrollo imperante, el que está basado en el extractivismo y el consumo extremo. De ambos surge la injusticia ambiental, coincidentemente tiene que ver con autoridades que no ven las consecuencias de la instalación de industrias contaminantes en lugares en donde existe población o ecosistemas valiosos para el futuro de las nuevas generaciones.

Por último, hacemos un llamado urgente al gobierno, a generar proyectos que permitan a la comuna de El Bosque avanzar en justicia social y ambiental, siendo una primera señal la creación de un parque y áreas verdes, para una comuna que se llama El Bosque, pero que tiene un grave déficit de estos, por lo que son necesarios para la ciudadanía debido a los múltiples beneficios que estas áreas generan en la salud y vida de las personas.