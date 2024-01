La importancia de la educación pública: Mujeres de Quilpué retomaron y finalizaron sus estudios gracias a programa educativo municipal

Un positivo balance tuvo en Quilpué el primer año de implementación del programa de recuperación de trayectoria educativa, dirigido a mujeres de dicha comuna que por diversos motivos tuvieron que interrumpir sus estudios.

Esta iniciativa de la Corporación Municipal partió en 2023 con clases en jornadas de mañana y tarde en uno de los colegios de la red municipal, el Centro de Educación Integrada de Adultos, CEIA.

Desde dicha entidad resaltaron que, además de los contenidos formales de la escolaridad, el curso pudo vincularse entre sí y generar una contención socioafectiva que mejoró notoriamente su autoestima y calidad de vida.

Así, 23 mujeres terminaron el proceso, y de ellas 5 lograron salir del analfabetismo, 8 egresaron del nivel medio y completaron su educación, y 15 continúan en el programa durante 2024.

Las participantes cerraron el año con una ceremonia que contó con la presencia de sus familiares y profesoras, y de la alcaldesa de Quilpué Valeria Melipillán. En su intervención, la jefa comunal recordó que hoy en día, “hay espacios donde las mujeres no han podido ingresar con fuerza producto de, muchas veces, no tener estudios. Es por eso que nosotros desde el municipio impulsamos este programa, pensando en que hay muchas mujeres buscando oportunidades”.

Melipillán contó que “en el transcurso nos dimos cuenta que ellas necesitaban también un apoyo emocional, un acompañamiento de su proceso educativo. Por eso, el curso se transformó en algo más que un programa que entrega conocimientos, también se generaron vínculos”.

“Acá se profundizó el vínculo de formar comunidad, así que estamos muy contentos y desde ya les invitamos a estar atentos para la segunda versión de este programa, porque sabemos lo significativo que fue y por supuesto queremos que siga impactando positivamente la vida de las mujeres de Quilpué”, concluyó Melipillán.

En tanto, María Cristina Díaz, una de las participantes, manifestó su alegría por haber sido parte del programa: “Me siento muy emocionada, nunca pensé que podría lograr lo que logré. Yo tengo 80 años y al principio no quería venir porque me daba vergüenza, pero ahora estoy feliz. Alcancé lo que más yo quería en mi vida, que era aprender a leer y a escribir, y poder conversar con otras personas, porque antes no podía darme a entender y decir lo que sentía”.

“Ahora me siento grande por todo lo que sé. Quiero dar gracias a las profesoras que tuvieron una paciencia de oro para poder enseñarnos. Esto es algo maravilloso, y ahora todas nosotras somos amigas, casi hermanas. En el curso conversábamos cosas, nos apoyábamos cuando teníamos problemas y los solucionábamos entre todas con apoyo de las profesoras, que fueron como unas nuevas mamás para nosotras, a pesar de la edad. Doy gracias a la alcaldesa por esta oportunidad”, señaló la señora María Cristina.

Gráfica informativa de la Corporación Municipal de Quilpué: Matrículas abiertas para mujeres de la comuna, en una iniciativa que podría convertirse en una política educativa de nivel nacional.

