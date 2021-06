Diputada Daniella Cicardini (PS): “La ley de pesca es una ley corrupta, que le da el privilegio a siete familias de nuestro país»

Para la diputada Daniela Cicardini (PS) su profesión de bióloga marina la lleva a tener una preocupación muy marcada y estudiada sobre el tema de la pesca de arrastre.

“La ley de pesca es una ley corrupta, que le da el privilegio a siete familias de nuestro país de los recursos marinos de nuestro país, recursos que son de todas las chilenas y chilenos», afirmó en entrevista con El Ciudadano.

“Tenemos que hacernos cargo del escenario que estamos viviendo, de un cambio climático, el impacto a nuestros recursos y nos queda (la tarea) en este caso, de prohibir la pesca de arrastre, que es un arte de pesca que genera un daño importante” en los ecosistemas marinos, ya que arrasa con la fauna, atrapándola, pero con su uso, se diezma, también, la flora submarina.

La parlamentaria socialista recordó que este tipo de pesca es menos selectiva,e inclusive requiere décadas para poder regenerar el fondo marino, «por lo mismo no solo se debe avanzar en (limitar o prohibir) la merluza común, sino en todas las especies que están en esta condición y se les permite se extraigan con pesca de arrastre”, indicó, al tiempo que señaló que se repondrá la indicación que busca ampliar la cobertura de especies protegidas de la pesca de arrastre.

Por tal motivo, la bióloga marina cuestionó a aquellos que se oponen a la ley para erradicar la pesca de arrastre de la merluza.

“No están entendiendo el objetivo del proyecto de ley. Si seguimos sacando de manera indiscriminada los recursos, vamos a agotar la sustentabilidad, si no somos capaces de resguardar los recursos, todos vamos a salir perdiendo, la pesca industrial, y todos los chilenos”, manifestó.

“Debemos dejar de lado las pequeñeces y hacernos cargo de la situación que se está viviendo a nivel planetario, hoy el cambio climático no sólo ha impactado en nuestros recursos marinos. Hoy en día, claramente también han salido muy afectados los pescadores artesanales, por lo mismo este proyecto nos da la posibilidad de abrir el debate, ya que hay que hacer una reforma completa a la ley de pesca”, agregó la diputada.

La parlamentaria planteó que si no se actúa ahora y a tiempo «el día de mañana se acabarán los recursos».

“Muchas de las personas que están en contra de este proyecto han argüido sus posturas «con el empleo, pero no se han dado cuenta que si seguimos con esta línea, el día de mañana se acabaran los recursos y acá tenemos un escenario que es muy distinto, con una ley de pesca que nos ha llevado a tener una tensión sistemática y permanente entre los mismos sectores de la pesca, industrial y artesanal. Además lo que refiere al cuidado de nuestros recursos naturales tiene que ver con una cuestión de subsistencia, de cómo somos capaces de poder compartir con otras especies que, en estricto rigor, nos ayudan a nosotros, los seres humanos, a sobrevivir. Tenemos que tener la capacidad de compatibilizar ambas cosas, la producción y la actividad económica con el cuidado de los recursos marinos», indicó.

Ministerio del Mar

Con base a las constantes falencias que tiene el aparato estatal, en la estructura institucional, la diputada Cicardini planteó que ella «aspiraría a tener el Ministerio del Mar, o el Ministerio de Recursos Marinos o como queramos llamarlo, pero este Ministerio del Mar nos permitiría como país ponerle foco a una actividad productiva que está en segundo o tercer lugar».

«Actualmente existe el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Minería, por qué no ponemos foco a lo que tenemos en nuestras costas, si tenemos más de 4500km de ella en nuestro país, tenemos recursos que son renovables, y estoy hablando de recursos que, si son cuidados con prudencia, con sus ciclos productivos, nos permitiría generar recursos, no solo con los recursos de los peces, sino podríamos ponerle ojo a lo que pasa con las algas, que tienen tremendas propiedades y las están comprando a destajo, a precio huevo, y está pasando lo mismo que con el cobre, exportamos y exportamos, y no somos capaces de darle valor agregado», explicó.

Te interesa leer: Inexplicable: Diputado Ilabaca (PS) no pone en tabla proyecto que anula Ley Longueira

A su juicio, es importante avanzar en la manufactura de todos los recursos ya que, de esta forma se podría generar muchos más recursos que los que llegan con la actual forma de exportación, es decir, solo vender materias primas.

Cicardini destacó que desde el mar y las algas se «entregan vitamina D, por eso se utilizan para cosméticos, son regeneradoras de tejidos, por eso se usan para medicamentos y además para alimentos y biocombustibles, que como país no hemos sido capaces de darle un valor extra a esos recursos».

«Hay mucho que hablar sobre los recursos marinos, hay mucho que investigar en estas áreas, pero mientras sigamos encasillados en una ley de pesca que realmente es una burla, que es una ley corrupta y abusiva, y que de verdad hoy día no tiene una visión de cómo podemos cuidar nuestros recursos marinos», condenó.

«Hoy en día se están haciendo granjas marinas, por eso tenemos que educar a la comunidad en que se están haciendo otras formas de poder hacer pesca y trabajar con los recursos marinos, pero siempre considerando el principio precautorio de sustentabilidad, sino todos perdemos, los pescadores artesanales y todos los chilenos (…) debemos avanzar en eliminar la pesca de arrastre, de raíz, pero también faltan otros elementos que permitan potenciar esta actividad productiva», considerando que «tenemos todas las condiciones”, pero que aún falta contar con una “institucionalidad que nos ayude a plantear la importancia que tiene la actividad pesquera en nuestro país», afirmó la diputada socialista.