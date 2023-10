Libro revela las incógnitas pendientes en el fracaso de la nueva constitución en Chile

A través de un resumen cronológico y una investigación rigurosa, este libro hace una reflexión estudiando en parte el problema que se tiene en Chile de diferenciar lo legitimo de lo legal. Desde esta perspectiva se puede descomponer la promoción que se dio de una nueva constitución como a su vez el mismo fracaso a la hora de la votación popular, dando cabida a interrogantes que aún se mantienen sin respuesta, ¿Qué circunstancias permitieron el triunfo del rechazo? ¿Qué más se pudo hacer?

Con respecto a esto el autor, Cristóbal Mardones, comenta qué: “Al final volvimos al círculo en que el proceso constitucional era absolutamente legal, pero no daba respuesta en la legitimidad social. Debemos sacar una gran enseñanza de este periodo que todavía no termina. La política y la calle no pueden estar separadas para realizar cambios sociales profundos y tener claro que las mayorías electorales son solo circunstanciales, aún ganando una votación. Por lo que se debe seguir trabajando y construyendo mayorías desde una batalla más cultural y la disputa del sentido común”

“Vencedores vencidos” representa una gran herramienta para entender con base lo sucedido antes y después del proceso constituyente que se intentó llevar a cabo; la recopilación de datos nacionales como internacionales vuelven mucho más abiertas las perspectivas a investigar y promueve el análisis crítico y propio del lector.

En cuanto al proceso de redacción, Mardones explica que “Fue bien entretenido la verdad, ya que pude encontrar datos que no conocía, registros y diálogos bastante fuertes, así como también poder contrastar con la información internacional que se estaba entregando sobre el proceso. Fue una experiencia muy valiosa. Agregar también que realizar el resumen cronológico de todos los hitos ocurridos desde el estallido hasta el triunfo del rechazo permite un análisis mucho más profundo y menos visceral, que era un poco lo que buscaba”.

Este libro ya se encuentra disponible para su venta y consigo trae registros audiovisuales en formato QR que complementan la lectura y la vuelven mucho más didáctica.