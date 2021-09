Loncon sobre caso Rojas Vade: “Por situación de salud podría solicitar y acreditar la renuncia”

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió este martes al oficio enviado a la Fiscalía por parte de la Mesa Directiva del órgano con antecedentes sobre el caso de Rodrigo Rojas Vade (Pueblo Constituyente) y que podrían involucrar “responsabilidad penal”, por los eventuales delitos que habría cometido en su declaración de patrimonio e intereses.

La acción judicial fue presentada el lunes por la directiva del órgano encargado de redactar la nueva Constitución, en la que advirtieron que el representante del Distrito 13 informó en su declaración de patrimonio sobre una deuda bancaria que relacionó con su tratamiento de cáncer, enfermedad que reconoció no padecer.

En ese contexto, señalaron, tras conocer la confesión del convencional, que su declaración de patrimonio “no sería fidedigna”.

El ente persecutor designó al fiscal jefe del Centro de Justicia, Patricio Cooper, a cargo de la indagatoria sobre el presunto delito de perjurio.

El fin de semana salió a la luz que Rojas Vade había mentido respecto a su estado de salud, al aseverar falsamente que estaba enfermo de cáncer, por lo que éste decidió renunciar a la vicepresidencia adjunta de la Convención Constitucional.

Al respecto, Loncon destacó que mesa ampliada se encuentra trabajando para resolver la situación pero indicó que non han podido comunicarse con Rojas Vade.

«Una de las cosas que tenemos que hacer también es lograr la comunicación con él, porque no hemos podido hablar con él, de hecho tenemos el pleno el jueves, esperamos antes del jueves tener un avance en esa decisión”, dijo en conversación con CNN Chile.

Entre los pasos a seguir, explicó que se definió que “una persona va a tomar contacto con el grupo de Vade para programar lo que tiene que ver con quién lo reemplaza, pero eso es un proceso que tenemos que definirlo de acuerdo a la normativa que tenemos”.

En sus declaraciones se refirió a la permanencia del constituyente en su cargo, e indicó que “por situación de salud podría solicitar y acreditar la renuncia”.

“Hay cosas que están en sus manos y yo creo que él también lo va a reflexionar bien y por supuesto la Convención apoyará en esas decisiones en términos de que a nosotros nos conviene tener un proceso y avanzar con la agenda de la Convención”, subrayó.

Ayer lunes la presidenta de la Connvención indicó que la situación actual de Rojas Vade, indicó que “es de su exclusiva responsabilidad personal, no es responsabilidad de la Convención. Entonces él, como ya lo ha hecho, asume su error, asumirá las otras responsabilidades que emanan de esta situación”.

“El tema es personal, así como hay tantas personas instaladas en el servicio público que han cometido errores. Nosotros, la Convención, no podemos cargar con ese problema, es un tema personal, no es responsabilidad de la Convención (…) Una situación personal no va a mellar el trabajo de la Convención, porque no podemos cargar con las presiones personales de 155 convencionales”, afirmó.

Reforma para que parlamentarios y constituyentes puedan renunciar

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó este martes un proyecto de reforma constitucional para que se autorice que parlamentarios y convencionales constituyentes puedan renunciar a su cargo por motivos personales.

La iniciativa se presenta tras conocerse que existe un vacío legal en la Constitución Política sobre el tema a raíz del caso de Rodrigo Rojas Vade.”

“Autorízase a los parlamentarios y convencionales constituyentes en ejercicio a renunciar por motivos personales a sus cargos antes del 10 de marzo del año 2022”, planeta el escrito consignado por CNN Chile.

“De la renuncia deberá darse cuenta en la sesión de Sala o pleno que siguiere a su presentación, momento en el cual producirá sus efectos”, agrega.