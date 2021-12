Loncon sobre posición del Gobierno de Piñera frente a la Convención: “Ahora se vienen a dar cuenta que no hicieron algo”

La presidente de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, se refirió a la relación entre la mesa directiva del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna y el Gobierno de Sebastián Piñera

“Toda la ciudadanía vio la falta de colaboración del Gobierno, eso es una realidad”, afirmó en Aquí se Debate Convención de CNN Chile.

Cabe recordar que desde La Moneda aseguraron que la presidenta del órgano redactor declinó asistir a una reunión con Piñera,.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, indicó que “la Cancillería organizó una reunión con el presidente” que ya habría tenido fecha y hora, y “ella (Loncon) decidió no asistir“. No obstante, la propia presidenta de la Convención aclaró que nunca fue invitada.

“Nunca llegó una comunicación de felicitación formal. Lo único que se vio fue una publicación en redes sociales en que se felicitaba a Elisa Loncon, pero de eso nunca se avanzó a una llamada, cualquier forma de comunicación no llegó nunca y eso nosotros lo dimos por superado, porque estábamos trabajando en instalar el órgano”, expresó la constituyente mapuche.

Asimismo, al momento de instalar la Convención Constitucional en julio pasado, se presentaron problemas y limitaciones que tuvieron que enfrentar todos los convencionales, debido a la poca responsabilidad del Estado, sobre todo en las condiciones de las instalaciones del exCongreso, donde sesiona actualmente el órgano rector.

Loncon manifestó que el actual Gobierno de Piñera, al observar que la Convención ha sido visitada por expresidentes como Michelle Bachelet y el presidente electo, Gabriel Boric, ahora busca «maquillar una posición».

“Ahora que hemos sido visitados por ex presidentes, incluyendo al presidente electo, ellos se vienen a dar cuenta de que seguramente no hicieron algo importante y de ahí es que se trata de maquillar una posición. Es lo que yo interpreto”, planteó.

A pesar de las críticas, la presidenta de la Convención no descartó reunirse con Piñera antes del traspaso de mando, previsto para marzo de 2022; no obstante, indicó que debe ser una invitación genuina.

“Hemos recibido a todos, todos son bienvenidos y no hay vetos. Cualquier intencionalidad formal y no formal genuina de un gobernante es bienvenida, hablaría bien de él. Y claro que visitaría La Moneda, no habría problema en ese sentido”, concluyó.