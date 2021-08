Machi Francisca Linconao emplazó a Jorge Arancibia a abandonar Comisión de DD.HH: «Me duele el alma que esté aquí, en esta nueva Constitución que vamos a escribir»

La machi Francisca Linconao emplazó al el ex Comandante en Jefe de la Armada y constituyente, Jorge Aracibia, a dejar la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, sumándose así a las solicitudes realizadas por diferentes organizaciones de víctimas de la dictadura que han solicitado su salida de esta instancia.

La presencia del ex parlamentario UDI ha sido cuestionada debido a que se desempeñó como edecán de Augusto Pinochet entre 1980 y 1982, además de reivindicar a la dictadura en declaraciones a la prensa y defender a los reos por delitos de lesa humanidad internos en el penal especial de Punta Peuco.

Su patrocinio por parte de Vamos por Chile para integrar la instancia de derechos humanos fue criticado por familiares de víctimas de la dictadura, quienes emitieron un comunicado exigiendo la salida del ex uniformado.

“Me gusta respetar y con buenas palabras se lo voy a decir ahora, así como está el profesor hablando, más vale que se retire de esta comisión. Tal como machi, me duele el alma que usted esté aquí, que en esta nueva Constitución que vamos a escribir, y con los derechos humanos, usted esté sentado acá, que haya sido del partido de Pinochet y con Pinochet hemos pasado mucha pena, sufrimos mucho, hubo mucho muerto mapuche y no mapuche. Con buenas palabras se lo voy a decir, más vale que se retire”, expresó la constituyente durante la sesión realizada este martes, consignó CNN Chile.

A la solicitud de la machi Linconao se sumaron otros convencionales, quienes plantearon que la presencia de Arancibia estaba relacionada con el negacionismo.

“No puede ser que, a esta altura, año 2021, no sea capaz de reconocer para estar en una comisión de DD.HH. que las responsabilidades no sólo son por acciones sino también por omisiones. Y, al ser usted el edecán de Augusto Pinochet, es imposible que no se haya enterado de la realidad que estaba viviendo el pueblo chileno”, dijo la convencional Carolina Videla.

“Yo creo que pueblo chileno le está pidiendo a través de diversas cartas y solicitudes a esta comisión, que usted, su presencia en esta comisión, revictimiza a los familiares, al pueblo chileno”, añadió. “Su estadía acá no repara, victimiza”, añadió.

Manuel Woldarsky, constituyente por Lista del Pueblo, manifestó que solicitar la salida del ex uniformado solo tiene que ver con un complimiento a la moral y a la ética que busca la comisión, y que su presencia solo representa la época de “la impunidad, la cultura del negacionismo”.

“Quisiera aclararle al constituyente Arancibia que no acusamos a su persona, que no buscamos la censura. Buscamos establecer un parámetro de idoneidad moral y ético que camine hacia terminar con una cultura arraigada profundamente en nuestro país, que es la cultura de la impunidad, la cultura del negacionismo, la cultura de la relativización de la importancia de la dignidad de la persona”, recalcó.

Cabe recordar que el pasado lunes, los integrantes de la Agrupación de Ejecutados y Ejecutadas Políticos (Afep), organizaciones defensoras de Derechos Humanos y familiares de víctimas de la dictadura, sostuvieron este lunes una reunión con la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, con el fin de exigir la salida del exedecán de Augusto Pinochet de la Comisión Transitoria de DDHH del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna.

En un punto de prensa realizado desde las afueras del exCongreso – sede la Convención Constitucional –, los representantes de las organizaciones, plantearon que Arancibia no cuenta con “ética” y lo que se busca, al integrarlo a la Comisión de DDHH, es “aplicar más impunidad” a los involucrados en violación sistemática de los derechos humanos, tanto en el pasado, como en la actualidad.

“Nosotros no cuestionamos que haya sido elegido democráticamente como convencional, lo que sentimos es que esté en la comisión de Derechos Humanos. Él fue el edecán del peor dictador de chile, de Augusto Pinochet. Fue parte de esa dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos”, expresó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.

“Ha violado sistemáticamente los derechos humanos en cuanto a asesinados, mutilados y encarcelados. Él fue parte del rechazo de la firma del plebiscito para firmar esta nueva Constitución. Por lo cual, para nosotros, denunciamos el hecho de que, al integrarse a la Comisión, no tiene la ética. Es una forma de buscar cómo aplicar más impunidad si se toca el tema de la verdad de la justicia y reparación de los crímenes de ayer y los crímenes días”, puntualizó.

“Algo en el tema de los DDHH tengo en mi carrera”

Arancibia tomó la palabra, tras la intervención de los convencionales, y defendió su trayectoria en 46 años, así como su papel en la conformación de la “mesa de diálogo” que se conformó para “encontrar respuesta” por los desaparecidos durante la dictadura.

“Fui edecán del general Pinochet y perdónenme que se los diga, pero para un oficial de las Fuerzas Armadas ser edecán de un presidente es un honor, es una distinción especial”, recalcó, citado por CNN.

“¿Hice barbaridades? ¿Cometí crímenes? ¿Hice algo impensado durante esos 46 años de marina que con mucho honor y orgullo cargo en mis espaldas? Fue designado por el presidente Frei y siendo Comandante en Jefe de la Armada fui impulsor de la llamada mesa de diálogo, que se conformó en el país entre un grupo de civiles notable y un grupo de profesionales de las FF.AA. para tratar de encontrar respuesta al tema de los desaparecidos. Esa fue iniciativa mía, o sea algo en el tema de los DD.HH. me ha iluminado a lo largo de mi carrera”, agregó el exuniformado.

«No soy solo. Yo fui elegido por un montón de personas, por miles, para estar representándolas, defendiéndolas e interpretándolas en esta Convención y en esta comisión, y eso es lo que voy a hacer”, añadió.