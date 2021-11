Matías Toledo candidato a diputado por el D12: “Es momento de que gente como tú y como yo llegue al Parlamento”

Matías Toledo, candidato a diputado del pacto Dignidad Ahora por el Distrito 12, para las elecciones de este 21 de noviembre, envió un mensaje a la población para pedir un voto de confianza por quienes desde los territorios buscan cambiar el camino hacia el futuro, en un momento justo para que “gente como tú, gente como yo llegue al Parlamento”.

En este sentido, el dirigente cuestionó a los políticos de siempre que no saben de historias difíciles, de cómo han vivido las personas en los barrios, “nunca han tenido nuestros problemas, nunca han sentido la inseguridad, nunca han tenido la misma urgencia que tenemos nosotros y nosotras al momento de atendernos en el sistema de salud. No nos conocen, no saben quiénes somos”.

A través de un video publicado en su cuenta oficial en la red social Instagram, el aspirante a un escaño en el Parlamento, aseguró que entiende la desconfianza y malestar hacia la política y hacia los políticos.

Sin embargo, ratificó que siempre ha creído que la política es un ejercicio de confianza, “por lo tanto, el quehacer diario es imprescindible para forjar el nuevo camino. Es momento de que gente como tú, gente como yo, llegue al Parlamento. Vamos a recuperar nuestras vidas, vamos a construir nuestro futuro juntos y juntas”.

“Aquí, en el territorio, están las organizaciones, están los movimientos, están las comunidades organizadas. Aquí nace nuestro sueño, aquí nacen nuestras esperanzas. Acá, donde nosotros y nosotras habitamos”, agregó.

Finalmente, el ex candidato a alcalde por Puente Alto, militante del Partido Igualdad y fundador de la Coordinadora Social Shishigang y el Centro Abierto Rayito de Luz, exhortó a los chilenos a construir juntos el futuro, elevando la dignidad “más alto que la Cordillera de los Andes. Vamos por un territorio digno”.

Sigue leyendo: Matías Toledo, candidato a Diputado por el D-12 : Falta de claridad e identidad de la izquierda nos tiene a merced de la rearticulación del fascismo