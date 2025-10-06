Matthei por fuga de militantes de Chile Vamos a campaña de Kast: «Demuestra que no tienen ningún equipo propio»

Recientemente, el gobernador de Arica, Diego Paco (Renovación Nacional) se sumó al equipo de Kast, por lo que le fue suspendida su militancia. En tanto, la secretaria general del Partido Republicano aseguró que varios militantes de Demócratas se sumarían también a la campaña del ultraderechista "antes de la segunda vuelta".

Matthei por fuga de militantes de Chile Vamos a campaña de Kast: «Demuestra que no tienen ningún equipo propio»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La candidata presidencial de la UDI y Renovación Nacional, Evelyn Matthei, realizó un particular análisis tras ser consultada por la fuga de militantes de su coalición Chile Vamos, a la campaña del ultraderechista José Antonio Kast (Partido Republicano).

Recordemos que, recientemente, el gobernador de Arica, Diego Paco, militante de Renovación Nacional, se sumó públicamente al equipo de Kast, por lo que le fue suspendida su militancia.

En tanto, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, aseguró en una entrevista radial que varios dirigentes de Demócratas se sumarán también a la campaña de la extrema derecha «antes de la segunda vuelta».

Consultada al respecto, la candidata Evelyn Matthei dijo que le daba «un poquito de pena que tengan que estar recurriendo a personas de Chile Vamos, de Demócratas, de Amarillos, porque la verdad es que eso demuestra que no tienen ningún equipo propio».

Esta nueva polémica en la derecha ocurre en medio de una baja sostenida de Evelyn Matthei en las encuestas con miras a las elecciones presidenciales de noviembre, donde se mantiene por debajo de Jeannette Jara y Kast. Continúa leyendo:

Jara resiste y lidera: 27% en 1ª vuelta y en balotaje vencería a Parisi y Kaiser, según Criteria

Pinochet

“No fue una dictadura”: Estratega de Matthei relativiza régimen de Pinochet

“Información falsa, tergiversada y de odio”: Piden citar a Kast a Fiscalía por nueva revelación de cuenta troll

«Hablamos a menudo con su community manager»: Chat confirmaría vínculo de Kast con cuentas acosadoras y difusoras de información falsa en redes sociales

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Núcleo duro de Matthei revienta a Kast: “La derecha cobarde se esconde tras los bots”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Jara pasó volando: sube 24 puntos, Kast queda mirando y Matthei no despega

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Me mandan bots" y luego piden unidad: Matthei le cierra la puerta a Kast en segunda vuelta

Hace 2 meses
El Ciudadano

“No es de fiar, no es creíble”: Marinovic acusa a Kast por campaña digital contra Matthei

Hace 2 meses
El Ciudadano

Bernardo Fontaine: El polémico director de empresas encargado de diseñar los primeros 90 días de gobierno de José Antonio Kast

Hace 1 mes
El Ciudadano

No solo a Matthei la atacan con bots: Gazmuri denuncia campaña sucia desde el entorno de Kast

Hace 2 meses
El Ciudadano

Chile teme más un gobierno pinochetista que comunista, según Data Influye

Hace 3 meses
El Ciudadano

Quiebre en la derecha tras alineamiento democrático de la DC

Hace 2 meses
El Ciudadano

“¿Ustedes creen que soy huevona?”: Matthei estalla en reunión clave con agricultores del sur

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano