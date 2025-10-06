Matthei por fuga de militantes de Chile Vamos a campaña de Kast: «Demuestra que no tienen ningún equipo propio»

La candidata presidencial de la UDI y Renovación Nacional, Evelyn Matthei, realizó un particular análisis tras ser consultada por la fuga de militantes de su coalición Chile Vamos, a la campaña del ultraderechista José Antonio Kast (Partido Republicano).

Recordemos que, recientemente, el gobernador de Arica, Diego Paco, militante de Renovación Nacional, se sumó públicamente al equipo de Kast, por lo que le fue suspendida su militancia.

En tanto, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, aseguró en una entrevista radial que varios dirigentes de Demócratas se sumarán también a la campaña de la extrema derecha «antes de la segunda vuelta».

Consultada al respecto, la candidata Evelyn Matthei dijo que le daba «un poquito de pena que tengan que estar recurriendo a personas de Chile Vamos, de Demócratas, de Amarillos, porque la verdad es que eso demuestra que no tienen ningún equipo propio».

Esta nueva polémica en la derecha ocurre en medio de una baja sostenida de Evelyn Matthei en las encuestas con miras a las elecciones presidenciales de noviembre, donde se mantiene por debajo de Jeannette Jara y Kast.

El Ciudadano