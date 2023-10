Máximo Pacheco admite que Codelco está asumiendo endeudamientos del Estado: «Es una decisión completamente legítima»

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, se refirió a la deuda que tiene la estatal, que al superar los 18 mil millones de dólares constituye una de sus principales dificultades.

Aunque el ingeniero comercial destacó el éxito reciente de la colocación de un bono por 2.000 millones de dólares, gracias a la producción de la cuprífera, reconoció en una entrevista concedida a Radio Infinita que el endeudamiento corresponde al Estado, al retirar todas las utilidades que la corporación produce.

«El ministro de Hacienda dice: ‘Sabe qué más, en vez de yo, el Estado, endeudarme, que vaya Codelco como Estado a endeudarse’. Esa es una decisión completamente legítima del Estado de Chile», indicó.

El economista aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “lo tiene perfectamente considerado: cada vez que una empresa pública se va a endeudar afuera, eso se llama deuda de las empresas, y cada vez que el Estado sale a endeudarse, eso se llama deuda del Estado”.

Pacheco: «Codelco no está a la venta»

Pacheco no quiso ponerse un valor a la corporación, indicando que es un ejercicio que no necesita. “Codelco no está en venta. Lo que importa es que Codelco sea un negocio sostenible, que los costos de producción sean competitivos, que dé utilidades (…). Codelco no está a la venta, aunque algunos quieran privatizarla”, sentenció.

Destacó que la reputación que tiene la cuprífera a nivel internacional «es indiscutible».

“No puedo creer que estemos hablando de crisis en una empresa con el rol que tiene Codelco en la economía chilena, la que tuvo y tiene la capacidad de generar ingresos en el pasado y

presente”, dijo en la entrevista.

Aunque admitió que es “preocupante la caída de producción”, Pacheco se mostró optimista al informar que “el 2024 empieza a repuntar”.

Sobre las posibles causas de este decrecimiento productivo, explicó que “se debe a que las dos

grande minas de Codelco (Chuquicamata y Teniente), tienen más de 100 años de vida y la minería está basada en un recurso no renovable (…) la producción cayó a la mitad, entonces ahora tenemos que trabajar el doble para producir lo mismo”.

Al respecto, pidió “que no se nos juzgue solamente por la caída de producción, sino que también por los proyectos estructurales que estamos desarrollando que le extienden la vida a Codelco por 50 años más”.



Desarrollo de la estrategia del litio

El presidente del directorio de Codelco fue consultado sobre un eventual acuerdo con la australiana Lithium Power International para desarrollar un proyecto de litio en el Salar de Maricunga.

Pacheco aseguró que “estamos hace algún tiempo en diversas negociaciones para ver el modelo que necesitamos y vamos a dar buenas noticias de aquí a fin de año”.

Recalcó que “Chile tiene una posición privilegiada en el litio, estamos avanzando rápidamente del desarrollo de la estrategia en el Salar de Atacama donde está el 80% del litio, no estamos atrasados».

