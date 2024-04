Ministra Tohá confirma vuelo con migrantes expulsados a Venezuela y que evalúan cambios en normativa

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó este jueves que se está programado un vuelo para el proceso de expulsión de migrantes venezolanos.

«Estamos programando un nuevo vuelo (para personas expulsadas) que debiera ser en las próximas semanas y esperamos que eso permita recuperar lo que originalmente se había hablado, que los vuelos programados permanentemente estén saliendo», afirmó en entrevista con Radio Infinita,

Por su parte el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ofreció más detalles e informó que el Gobierno de Venezuela había aceptado un vuelo para el proceso de expulsiones de 150 ciudadanos de esa nación, el cual se llevará a cabo durante la primera semana de mayo.

“El día de ayer hemos recibido por vía diplomática una respuesta del Ministerio de Relaciones del Gobierno de Venezuela, aceptando un vuelo para el proceso de expulsiones durante la primera semana de mayo”, dijo.

Indicó que desde La Moneda se hizo una solicitud inicial de autorización para expulsar 150 ciudadanos”. y que esperan que durante esta jornada puedan dialogar con las autoridades venezolanas en torno a los “planes de vuelo”.

“Los vuelos chárter normalmente tienen capacidad para 60, por eso es que queremos acordar un plan de vuelos, que tenga itinerario, tenga fecha, de manera de poder concordar y coordinar todas las acciones necesarias”, explicó Monsalve a la prensa.

Además, agregó que “hay dos materias en las cuales hay que avanzar. Si hay una persona que comete un delito en Chile, que no tiene pena de cárcel”, ejemplificó con que “recientes, personas que son detenidas por las policías por cometer un delito en el extranjera en situación irregular, no empadronadas, cuyo delito no tiene pena de cárcel, quedan libres”. Estas personas, según Monsalve, tienen que “ser expulsadas”.

“Lo segundo, aquellas personas que están en situación irregular en Chile y que no están empadronadas, una vez que son denunciadas para iniciar los procesos de expulsión, el Estado tiene que tener herramientas de control”, planteó el subsecretario.

Cambios en la normativa de expulsión

La ministra Tohá destacó que el trabajo fronterizo está volviendo a ser como era antes de la pandemia, ya que «cuando estos no funcionan bien, es un incentivo a irse por el lado y pasar por los lugares no autorizados».

Sin embargo, reconoció que «no tenemos control de los movimientos de las personas con orden de expulsión (…) estamos estudiando un cambio en la normativa que nos permita tener mayor control».

«Durante las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley para buscar una solución al problema que tiene Chile», dijo en referencia a la crisis migratoria.

