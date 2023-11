Ministro Elizalde sobre oficio de RN por “intervencionismo electoral” en el plebiscito: «No existe fundamento en una petición de esa naturaleza»

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, se refirió al oficio presentado a Contraloría por diputados de Renovación Nacional (RN) en el que acusan al Gobierno de “intervencionismo electoral” de cara al plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre.

En el escrito, ingresado por los jefes de la bancada RN, Marcia Raphael y Frank Sauerbaum, los parlamentarios acusan que los dichos del Presidente Boric este miércoles luego de la inauguración de un centro para mujeres víctimas de violencia sexual, donde señaló que no se podía retroceder en los derechos de las mujeres, es considerado como intervencionismo.

Asimismo, hicieron referencia a una publicación realizada hace una semana por la Segegob donde plantean que en caso de ganar la opción “En contra“, el Gobierno no impulsará un nuevo proceso constitucional.

“Nuestras sospechas no son infundadas. Durante los últimos meses, y ciertamente dentro del actual mandato gubernamental, hemos sido testigos de diversos episodios que riñen directamente con las normas sobre probidad administrativa y prescindencia política por parte de las autoridades públicas, más aún a semanas de la realización de un proceso eleccionario”, indicaron en el escrito.

La tienda de oposición solicitó al órgano contralor que “en uso de sus facultades constitucionales y legales, fiscalice y vele por la preeminencia del principio de probidad administrativa y prescindencia política en toda función o cargo público, así como de la legalidad del gasto público, requiriendo la información necesaria de la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo y demás personas que estime conveniente”.

Sobre el oficio presentado por RN, el ministro Elizalde manifestó que “la postura del Gobierno es clara”, y afirmó que “lo que se plebiscita el 17 de diciembre es el texto propuesto por el Consejo Constitucional, es respecto de ello que tienen que pronunciarse los ciudadanos y ciudadanas”.

“Creo que no existe fundamento en una petición de esa naturaleza”, dijo, citado por CNN Chile.

El titular de la Segpres destacó que el Gobierno ha cumplido con su obligación, que “consiste en que exista la mayor cantidad de información para que la gente concurra con todos los argumentos de juicio a las urnas. Por eso se han impreso constituciones, se están distribuyendo igual que en el proceso anterior, y vamos a mantener esa línea de conducta”.

“No nos vamos a desviar de lo que es nuestro compromiso y los esfuerzos que estamos haciendo, que consisten en llevar adelante las iniciativas que ayuden a los chilenos“, aseguró.

Prsidente del Servel: “Emitir opiniones no constituye propaganda electoral”

El presidente del Servel, Andrés Tagle, también fue consultado por la acción de los parlamentarios de oposición e indico que el organismo encargado de dirimir si el gobierno ha incurrido en “intervencionismo electoral” es la Contraloría General de la República.

No obstante, aclaró ,que “emitir opiniones no constituye propaganda electoral”.

“(El oficio) es materia de la Contraloría, el que regula que los funcionarios públicos no intervengan durante sus actividades funcionarios que se desempeñan. Obviamente ellos no tienen prohibición de participar en la campaña al margen de esas actividades, y desde luego tampoco emitir opinión. Quiero recordar que emitir opiniones no constituye propaganda electoral y eso está claramente definido en la ley, así que eso es una materia de Contraloría, no del Servel”, planteó Tagle.

