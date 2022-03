Padre de Tomás Bravo sobre confirmación de participación de terceros en la muerte del niño: «Son avances contundentes para la causa»

“Hoy no me voy con las manos vacías para mi hogar (…) Hay cosas muy relevantes que en algún momento se van a dar a conocer y la verdad de las cosas es que, si bien estoy herido, me voy con una pequeña luz de esperanza”, indicó el padre de Tomás, tras una reunión con la fiscal regional del Biobío.