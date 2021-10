Pandora Papers: El papel del empresario Gerardo Sepúlveda en las offshore investigadas por el caso Lava Jato en Perú

Gerardo Sepúlveda Quezada es uno de los nombres que figuran en los documentos destapados por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) denominados “Pandora Papers”, como parte de una extensa investigación que revela el mecanismo de ocultamiento de riqueza, evasión de impuestos y, en algunos casos, lavado de dinero de figuras políticas y empresariales del mundo.

Con esta filtración se revela la relación del empresario chileno con el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en cuanto al manejo de millones de dólares a través de compañías offshore domiciliadas en paraísos fiscales y/o territorios de baja tributación como Islas Vírgenes Británicas o Bahamas.

Vale mencionar que el exmandatario peruano es investigado en el país sudamericano por el despacho del fiscal José Domingo Pérez, como parte del caso de sobornos a políticos conocido como Lava Jato, en el que también figura el inversionista chileno, quien fuera asesor de la compañía Westfield Capital, propiedad de Kuczynski, y que quedó bajo la lupa de la fiscalía de ese país por su vínculo con la brasileña Odebrecht -empresa protagonista de la trama regional de corrupción-.

De acuerdo a datos oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, entre noviembre de 2004 y julio de 2017, Odebrecht hizo transferencias por más de US$ 4,9 millones a la sociedad First Capital Inversiones y Asesorías Ltda., propiedad de Sepúlveda y que realizó transferencias por US$ 3 millones a PPK.

Otro aspecto llamativo es que el domicilio de unas de las sociedades de PPK que sale a relucir en las averiguaciones, Dorado Asset Management LTD (Dorado Asset Management Company SAC), corresponde a una propiedad en Miami que fue adquirida en 2003 por Kuczynski y Sepúlveda, entre otros.

Además, el contador auditor chileno también destaca entre los beneficiarios finales mayoritario o minoritario de al menos cinco sociedades administradas por Overseas Management Company (OMC), con jurisdicción en Islas Vírgenes Británicas y en la que en una de ellas se declara como activos un avión.

Sepúlveda y las offshore

Una de las offshore vinculadas a Sepúlveda y en la que cuenta con el 60% de titularidad es Capellier Limited, creada en 2017, establecida en Islas Vírgenes Británicas (BVI) y cuyos activos estimados eran de US$ 1.689.847,66. Como accionistas de la compañía figuran Chacabuco Limited, con 4.000 acciones, y Vouno Investments Limited, con 6.000 acciones.

Esta última también está bajo la jurisdicción de BVI, tiene a Sepúlveda entre sus propietarios, figurando para 2015 como presidente, director y beneficiario final; y además lo vincula con PPK. Como accionistas están First Capital Inversiones y Asesorías Ltda. (28,61 %), empresa propiedad de Sepúlveda, Cameo Investors Corp y F&C Trust con 9,55 % de acciones cada una; y Geoffrey David Cleaver (2,29 % acciones).

Otra offshore es VMSC Limited (BVI), que tiene como beneficiarios finales a Gerardo Sepúlveda (20% de la titularidad), el banquero venezolano Carlos Marcelino Bellosta Pallares (55,38%) y a su hermano, José Bellosta Pallares (24,26%). Aunque registros indican que en 2019 Carlos Bellosta pasó a controlar el 60,04%, José Bellosta el 24,96% y el chileno se quedó con el 15%. Como accionistas figuran Invercosa Earth Moving Equipment Corp (6.667 acciones) y Capellier Limited (3.333 acciones).

De acuerdo con los “Pandora Papers”, Sepúlveda, Bellosta y el venezolano Juan Ignacio Sosa son beneficiarios finales, juntos, en otra offshore: Gadget Intevest LTD. “Hay otra offshore con nombre muy parecido, Gadget Intervest LTD, también bajo la jurisdicción de BVI, cuyos beneficiarios finales son Gerardo Sepúlveda, Carlos Marcelino Bellosta Pallares y José Bellosta Pallares”, publica Ciper.

Cuestionado sobre el propósito de las sociedades VMSC, Capellier Limited y Gadget, Sepúlveda indicó para Ciper y LaBot que “el propósito de estas sociedades es una inversión minoritaria en un distribuidor de maquinaria pesada en Venezuela”. En cuanto al origen de los activos declarados por esas sociedades, respondió que “corresponden a activos fijos y repuestos propios del giro del negocio” y “han cumplido con todas las obligaciones tributarias y de inversiones en el exterior”.

Investigado en Perú

De acuerdo con un reportaje de La Tercera, Gerardo Sepúlveda prestó declaración como testigo ante la Fiscalía peruana el 23 de febrero de 2020, en el marco de la investigación de la arista de Lava Jato, cuando se solicitó una orden de arraigo en su contra que se extendió por 300 días.

“Sus estrechos nexos con PPK lo sitúan en una primera línea en la indagación que llevan los persecutores de ese país por eventual lavado de activos y “colusión desleal” (fraude al Fisco) y que tiene al expresidente con arresto domiciliario”, reseña Ciper.