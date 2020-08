Papudo: Vecinos exigen al municipio transparentar modificaciones al Plan Regular Comunal

A través de una carta, la organización Salvemos Papudo, integrada por vecinos y agrupaciones de la localidad, ubicada en la Región de Valparaíso, pidió a las autoridades municipales transparentar las modificaciones realizadas al Plan Regulador Comunal, situación que se da en medio de una agresiva expansión inmobiliaria que está afectando a los cerros y quebradas de la comuna.

Daniel Muñoz, integrante de Salvemos Papudo, comentó a El Ciudadano que el Plan Regulador Comunal no se actualiza hace 50 años, lo cual ha permitido la instalación de numerosos proyectos inmobiliarios en distintos puntos de la comuna.

En ese sentido, agrega que en el actual proceso de modificación de este instrumento de planificación, el municipio ha realizado modificaciones que no han sido transparentadas hacia la comunidad, por lo pidieron postergar la votación del Plan Regulador, propuesta que ha sido apoyada por más de 3 mil personas.

Papudo tiene solo 6 mil habitantes. De acuerdo a las comunidades, el municipio y las empresas inmobiliarias quieren aumentar la superficie de construcción lo suficiente como para levantar 20 mil viviendas, lo que significa unas 50 mil personas. Todo, en una comuna ubicada en la zona de Petorca, conocida a nivel nacional por sus problemas de agua.

En este punto, Muñoz explica que la modificación del Plan Regulador «tiene 5 etapas, y ahora estamos en la cuarta etapa, que está ligada al estudio de impacto ambiental, donde se hicieron modificaciones, que hicieron las inmobiliarias, y que se quieren aprobar sin mostrarlas».

«La comunidad pide parques, áreas verdes y que se respeten las quebradas», agrega el integrante de Salvemos Papudo, quien denuncia, en este punto, la utilización de un parque urbano comunal como «vertedero de las inmobiliarias».

«Acá no hay fiscalización, la fiscalización la está haciendo los vecinos, porque las autoridades encargadas no lo están haciendo. Se están interviniendo quebradas y se está ocupando el parque urbano comunal de Papudo, que fue donado por Bienes Nacionales al municipio para beneficio de la comunidad, como vertedero de las inmobiliarias», acusa Daniel Muñoz.

Finalmente, consultado por la participación ciudadana necesaria en cualquier modificación de Plan Regulador Comunal, desde Salvemos Papudo afirman que se ha cumplido en término formales, pero no como debiera realmente ser: «Por ejemplo, se han hecho las reuniones en horarios donde la gente no puede asistir, y casi siempre ocupando un lenguaje demasiado técnico, entonces la gente se desmotiva porque no entiende nada, y no sigue asistiendo. Además, por el tema del Covid-19, tampoco se ha podido participar mucho».