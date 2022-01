Párroco Óscar Zamora revela que fue torturado a los 17 años y cuestiona campaña de terror contra Boric: “Le tengo mucha confianza y esperanza”

El párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Andacollo del cerro Ramaditas en Valparaíso, Óscar Zamora, cuestionó la campaña de odio y miedo que los medios de comunicación buscan sembrar en contra del presidente electo Gabriel Boric.

“Se me acusa de comunista e incluso de promover el comunismo, y los que me acusan no quieren ver el mensaje de fondo, que es otro, y que es decir ¿por qué tenerle miedo a este muchacho (Boric)?, en quien yo tengo mucha confianza y esperanza”, dijo.

Sus declaraciones las ofreció durante una entrevista concedida para La voz de los que sobran, al referirse a lo que calificó como una “propaganda del terror” de la que -incluso- ha sido directamente afectado.

Aclaró que sus opiniones emitidas con relación al modelo político, lo ha hecho solo en alusión a los chilenos. “Lo que yo digo, no lo digo desde la mala intención ni desde lo ideológico. Lo digo desde lo real y concreto”, aseguró.

En este sentido, relató que le ha tocado vivir situaciones muy duras, de hecho, estuvo preso en su momento y fue torturado por los militares siendo menor de edad, cuando aún tenía 17 años.

Por otra parte, aprovechó para hacer una crítica a lo que considera “un cuarto poder”, el mediático, que opinó “es peligrosísimo” cuando está manejado por quien está gobernando, porque “dicen cosas que no son ciertas ni reales”.

“(…) Hablar de que Boric es volver al ‘Chilezuela’ -lo mismo se decía con (Alejandro) Guillier en su momento-, porque es el modo que tienen ellos de amedrentar a la gente, de asustarla (…) Así no tienen que soltar la teta”, alertó.

Finalmente, el religioso denunció que “hermanos de derecha, ofuscados por lo que dije, piden mi cabeza, que se me reprenda, sanciones (…), han llegado mails (…), he recibido llamados de gente que me ha pedido que pida disculpas públicas, donde se me maltrata oralmente”.

Vale recordar que en una reciente ceremonia religiosa, Óscar Zamora reflexionó que quienes “han matado a los chilenos no han sido los comunistas; los que han sido fusilados han sido los comunistas. Entonces, como cristianos recemos por la patria y dejemos enterrados los demonios, no los resucitemos”.

Su discurso, en el que también pidió rezar por Boric, se viralizó en redes sociales generando todo tipo de opiniones y llegando a especularse sobre su posible remoción por parte del Arzobispado de Valparaíso.

