Pescadores de La Higuera apoyan creación de Área de Conservación de Múltiples Usos y acusan «mentiras» de otros gremios

En la comuna de La Higuera, específicamente en la localidad de Chungungo, tuvo lugar una reunión entre parlamentarios, dirigentes de gremios, sindicatos de pescadores y representantes de organizaciones territoriales, para abordar inquietudes y fortalecer el respaldo al proceso de creación del Área de Conservación de Múltiples Usos (ACMU) en la zona.

En la ocasión, la comunidad invitó a los diputados de la región de Coquimbo, Daniel Manouchehri (PS) y Carolina Tello (FA), y a la alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, además de dirigentes de organizaciones y representantes del turismo, para exponer la relevancia de esta iniciativa que lleva más de una década de apoyo por parte de las comunidades pesqueras.

Al respecto, las agrupaciones reiteraron que el ACMU representa «una oportunidad única para resguardar el ecosistema marino y fortalecer las actividades productivas sustentables, generando beneficios directos para las familias que dependen de la pesca artesanal y el turismo local».

En primer término, el diputado Manouchehri agradeció la invitación y enfatizó que «este es un anhelo de la comunidad de La Higuera, es un área que va a permitir resguardar este espacio, que es muy relevante para la vida productiva, para la vida, la conservación de un lugar único en el planeta».

En cuanto al proceso que lleva el ACMU, el parlamentario agregó que «estar acá junto a las comunidades defendiendo el proceso que se ha llevado con transparencia, con participación de las comunidades, es esencial».

Por su parte, la diputada Tello manifestó que se trató de «una muy buena reunión, donde pudimos escuchar a los dirigentes de las distintas organizaciones de la comuna, particularmente de Chungungo, para poder seguir potenciando y hacer seguimiento a la implementación del ACMU».

«Creemos que hay una riqueza importantísima en la industria turística, que debemos seguir potenciando», subrayó la legisladora, quien confirmó la realización de una reunión en Santiago con la contralora Dorothy Pérez.

«Vamos a acompañar el próximo jueves a los sindicatos y gremios con quien estuvimos hoy conversando, para poder conocer cómo se está implementando este plan, una vez que ya fue tomado en razón por parte de Contraloría», explicó la diputada Tello.

Comunidad presente

Tras la reunión, Luis Cortés, presidente de la Asociación Gremial de Chungungo, se mostró satisfecho: «Para nosotros ha sido muy importante que hayan venido las autoridades a escucharnos, y poder seguir este camino de las áreas protegidas, que para nosotros debió haber sido hace mucho tiempo, pero nunca es tarde para proteger nuestras especies, nuestra fuente de trabajo, ya que nosotros vivimos del mar».

En tanto, Leonardo Ahumada, dirigente del gremio de pescadores de Chungungo, se manifestó preocupado ya que «se han mostrado mentiras por parte de otros gremios en cuanto al proceso. Nosotros estamos apoyando lo que se está realizando, he ido a todas las reuniones y he visto la participación».

En la misma línea, Gabriel Molina, secretario del gremio de pescadores de Los Choros y vocero de la Federación de La Higuera, comentó que efectivamente «han tratado de instalar mentiras. Este proceso lleva 13 años de gestión, ha pasado por 3 gobiernos diferentes, y no se puede decir que se ha hecho mal este trabajo».

Otro de los actores que estuvo presente en la cita fue Marcelo Villalobos, presidente de la Corporación de Turismo Sostenible de La Higuera, quien agradeció la visita de las autoridades «ya que es importante que nos escuchen. Pudimos exponer y validar el ACMU, es vital para nuestro oficio, que nuestra zona de trabajo esté protegida, y que el turismo sea la herramienta de conservación y el motor de desarrollo de esta comuna».

La jornada concluyó con el compromiso de dar seguimiento a las solicitudes de la comunidad y reforzar la cooperación entre autoridades, pescadores y organizaciones, con el objetivo de concretar la implementación efectiva del Área de Conservación de Múltiples Usos en La Higuera.

El Ciudadano