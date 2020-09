Pescadores nombran a Longueira como el “Hannibal Lecter” de la política y la privatización de los peces

Vía Radio del Mar

La peculiar vuelta a la política de Pablo Longueira no ha pasado desapercibida por los pescadores artesanales. Este político ultraderechista se retiró de las pistas en 2013 al abandonar su postulación a la Presidencia de la República por «un cuadro de depresión médicamente diagnosticado», mientras era investigado por cohecho y fraude al fisco y luego de ser el artífice de la ley de privatización de los peces.

Longueira apareció esta semana señalando que aprueba una nueva constitución y que se postulará para ser uno más de los constituyentes, los ciudadanos que redactarán una nueva Carta Magna en Chile. En declaraciones a la prensa, este político que ha defendido férreamente el legado de la dictadura cívico militar de Pinochet, afirmó que ha sido “el político más honesto de Chile”.

Pero los pescadores lo califican del “Anibal Lecter” de la pesca artesanal tanto por su actitud mesiánica, como por su nula culpa en el gran daño realizado al sector pesquero y a la alimentación nacional, al ser el protagonista de la entrega gratuita y perpetua de la propiedad de los peces a los grandes industriales pesqueros.

Gino Bavestrello, pescador y dirigente de la zona costera de Valdivia, dijo a Radiodelmar.cl que “para la Pesca Artesanal Longueira es el fiel reflejo de Anibal Lecter, de la película ‘El Silencio de los Inocentes’”. Mientras Sara Garrido señaló que Longueira tiene de “inocente nada… mejor siga manteniendo silencio”. En tanto Marcelo Soto de la CONFEPACH afirmó que Longueira “debería tener un poco de pudor, conocer la vergüenza, que al parecer no la tiene y debería alejarse de la política. No es una persona grata para el mundo pesquero”.

Longueira y su pasado que lo condena

La dirigente de la Pesca Artesanal de la Región del Bio-Bio, Sara Garrido afirma que Pablo Longueira “tiene un pasado que lo va a condenar por siempre, la Ley Longueira, por algo lleva su nombre. Los pescadores artesanales están viviendo una crisis por la consecuencia de una pésima Ley”.

Respecto a los dichos de Longueira de que quiere postularse a ser un Constituyente, Garrido afirma que “no podemos ver a Longueira redactando una nueva Constitución. Nosotros los pescadores la única esperanza que tenemos es que a través de una nueva Constitución podamos recuperar los recursos naturales, los peces; entonces ¿vamos a dejar a él, a Longueira….para redactar una nueva constitución?”

“Debería tener un poco de vergüenza, que al parecer no la tiene”

Marcelo Soto de la Confederación Confepach, que agrupa a pescadores de gran parte de Chile, señala que “nos llama la atención la vuelta de Pablo Longueira después de todo lo conocido de la Ley de Pesca por toda la corrupción que significó su tramitación y por todo el daño que la Pesca Artesanal está ahora pasando”.

Soto señala que el ex ministro del primer gobierno de Sebastián Piñera “debería tener un poco de pudor, conocer la vergüenza, que al parecer no la tiene y debería alejarse la política. No es una persona grata para el mundo pesquero”.

“Cuando cometemos errores, tenemos que tener los pantalones para afrontar las consecuencia de nuestros actos. Este caballero no tuvo los pantalones necesarios y por eso se vio con depresión y se escapó y se escondió por mucho tiempo, y no dio la cara, y ahora quiere mostrarse como una persona distinta y honesta”.

Respecto a Longueira en el proceso Constituyente, el dirigente de Confepach expresa que “todo ciudadano tiene aspiraciones legítimas, pero ‘Don Pablo’ es vergonzoso que aparezca nuevamente, por un poquito de pudor, por un poquito, un poquito de principios que aún debería tener, no debería presentarse en esta fiesta de la democracia y de la gente decente”.

“Longueira defensor de la Constitución de Pinochet”

Por su parte Gino Bavestrello de la zona de Valdivia afirma que “el Sr. Longueira debe tener muy mala memoria. Pero nosotros los ciudadanos y los pescadores no tenemos mala memoria. Recordamos que el privatizó el mar de Chile, se los regaló y entregó a perpetuidad a los industriales, siendo que eran recursos de todos los chilenos”.

Respecto al proceso por una nueva Constitución, Bavestrello asegura que Longueira “ahora además se quiere subir por el chorro para la Constituyente siendo que este proceso se ganó en la calle, en las protestas, con los baleados, con los cegados. El ha sido el más grande defensor de la Constitución de Pinochet”.

Frente a la singulares declaraciones de Longueira respecto a su cuadro de depresión y al afirmar que “es el político más honesto de Chile”, el dirigente de la pesca artesanal de Corral, señala que “más que depresión que tuvo, ahora parece que tiene una enfermedad mental. Le digo al sr. Longueira que mejor se vaya a su casa, que se retire, que vaya a descansar y disfrute de todos los millones que les dejaron los industriales por haberles regalado el mar a las siete familias”.

“Él es el fiel reflejo de Anibal Lecter de la película el «Silencio de los Inocentes», entonces, yo le digo váyase para su casa, vaya a descansar, relaje su enfermedad mental que tiene y disfrute sus millones por haber regalado el mar”, dice Gino Bavestrello.

“Mente brillante del mal, que no hay que tomarlo a la chacota”

En tanto desde la costa central de San Antonio, Miguel Angél Hernandez, afirma que Longueira es “una mente brillante de la cofradía del mal que no hay que tomarlo a la chacota”.

Como pescadores tenemos “rabia al ver como delincuentes de cuello y corbata andan libres en la calle. Yo creo que la Ley que lleva su nombre fue establecida bajo cohecho. Que este señor ande libre por la calle es un peligro para los pescadores y para el país”, dice el dirigente.

Hernández espera que como Longueira “tiene un proceso pendiente” espera que “lo metan a la cárcel, a Santiago 1, para que de una vez por todas se de cuenta que Chile cambió, que nosotros estamos atentos, que la pesca artesanal esta atenta a este nefasto ente político”.

Frente a esta nueva “perfomance” de Longueira y su anterior cuadro depresivo, Hernández afirma que “se puede haber sanado de la depresión, pero de la avaricia de la sinverguenzura quizás no tenga remedio”.

Por último el dirigente advierte que Longueira “es una mente brillante, no hay que tomarlo a la chacota, es una mente brillante como la de Jaime Guzmán, hablan en el mismo idioma dentro de la cofradía del mal que durante muchos años operó en Chile. Él es una persona con la que hay que tener mucho cuidado”.