Piñera pierde el juicio: en medio de angustia ciudadana anuncia que recurrirá al TC para bloquear tercer retiro

Sebastián Piñera confirmó este viernes que el gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para intentar frenar el proyecto que permitiría un tercer retiro de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), argumentando que es su deber “hacer cumplir la Constitución”.

La iniciativa que busca que quienes todavía tienen dinero en los fondos previsionales, saquen una parte para enfrentar las dificultades económicas derivadas de la pandemia de Covid-19, fue aprobada este jueves en la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahora tendrá que ser revisada en el Senado donde el panorama también se muestra favorable para su aprobación.

En ese sentido, el mandatario señaló que “al asumir nuestros cargos juramos o prometimos respetar la constitución y, en consecuencia, cumpliremos con ese deber, siempre vamos a defender el respeto a la constitución porque es esencial en un estado de derecho”.

Según Piñera el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) extendido, y el nuevo Bono Clase Media benefician a más personas que lo que haría un tercer retiro, apuntando que “no disminuyen las pensiones”.

Piñera por aprobación del tercer retiro del 10%: "La inmensa mayoría de las personas reciben más y mejores beneficios con el IFE y el bono clase media que con el tercer retiro".

“La propuesta del gobierno, con el IFE fortalecido y el nuevo Bono Clase Media, tiene una cobertura que es casi el doble de la cobertura que tiene el tercer retiro; 12,2 millones versus un poco mas de 7 millones (…) Nuestra propuesta no utiliza los ahorros previsionales que le pertenecen a los trabajadores sino que utiliza fondos fiscales y no disminuye las pensiones de los futuros pensionados“, afirmó.

Oposición pide a Piñera que “no estorbe”

Los dichos de Piñera fueron rechazados por diputados y senadores de oposición, quienes le pidieron que no obstaculice la iniciativa del tercer retiro.

«Estoy consciente que hay muchas familias de clase media que lo están pasando mal. Por esa razón, queremos hacerle un llamado al Gobierno a que se sume a esta discusión y no obstaculice, que no recurra al TC, que se ponga la mano en el corazón», dijo el senador y presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya.

El diputado socialista Marcos Illabaca, presidente de la comisión de Constitución de la Cámara expresó que siente pena por la ciudadanía que hoy está esperanzada por este tercer retiro, esperanzada por un tipo de ayuda universal, de un Gobierno que ha sido mezquino, especulador, con letra chica, buscando siempre un espacio para negociar. Con el sufrimiento de los chilenos no se negocia, se tiene empatía».

«Le he señalado al Presidente que necesitamos que se ponga en lo zapatos de los chilenos y no lo ha hecho. Él cree que con lo que ha hecho es suficiente, pero por lo que se vive en las poblaciones, no lo es”, subrayó.

A juicio del senador Alfonso de Urresti (PS) a «el Gobierno está absolutamente desconectado de las necesidades de la población, de poder contar con más recursos. Demuestra que el Presidente se desconecta de la realidad, no está buscando fórmulas para ayudar a la ciudadanía. Él y el TC se han convertido en los guardianes de las AFP».

En tanto, el senador Juan Pablo Letelier (PS) aseguró que tendrán que enfrentar «al Gobierno, si es que este proyecto lo enviará al TC con el fin de frenar sus efectos», agregando que «las ayudas del Gobierno, han llegado tardíamente, con mucha letra chica y a muchos de clase media no les llega la ayuda».

Piñera juega con fuego

Por su parte, el diputado Gonzalo Winter (CS), advirtió que el gobierno de Sebatián Piñera está jugando con fuego si es que va al Tribunal Constitucional para blioquer el proyecto del tercer retiro.

«Está jugando con fuego, está jugando con una legitimidad y con una fuerza social y política que no tiene. Ayer una persona en la calle, me dijo una frase que me llamó mucho la atención. Me dijo: ‘El presidente Piñera se está comportando igual que cuando alguien quiere que lo echen con la indemnización y no quiere renunciar, y hace todo lo posible para que lo echen’. Así que hay que tener mucho cuidado», afirmó.

Jaime Mulet, del FRVS, dijo que el tercer retiro «es un buen proyecto, desgraciadamente el Presidente quiere recurrir al TC pero creo que desgraciadamente va a perder».

«Ante la ineficacia del Gobierno, el tercer retiro se transforma en algo indispensable». «el que puede terminar fuera es Piñera, no nuestro proyecto»

«Ante la ineficacia del Gobierno, el tercer retiro se transforma en algo indispensable», dijo al tiempo que afirmó que si el Ejecutivo recurre al TC «el que puede terminar fuera es Piñera, no nuestro proyecto«

La indignación crece

Las declaraciones de Sebastián Piñera encendieron la polémica y la indignación en la ciudadanía que espera contar con los recursos del tercer retiro de las AFP para poder enfrentar la crisis generada por la pandemia.

Piñera acaba de tirarle más bencina a un prado que hace rato está muy de seco e insiste que sus ayudas focalizadas son las mejores del mundo. 🤷🏻‍♂️



Piñera acaba de tirarle más bencina a un prado que hace rato está muy de seco e insiste que sus ayudas focalizadas son las mejores del mundo.

EI 49% DE LA POBLACION RECIBE EL IFE QUE ES UNA MISERIA ESTA DERECHA CON SU MODELO CORRUPTO SOLO REPARTE MISERIA AL PUEBLO YA BASTA

A través de las redes sociales, las ciudadanas y ciudadanos recordaron que la familia Piñera incrementó su fortuna en U$300 millones durante el primer año de la pandemia de Covid-19, tal y como reveló el ranking de los multimillonarios que realiza la revista Forbes.

#Piñera le arroja parafina a la hoguera#SeVieneElEstallido porque mientras se sigue enriqueciendo la gente se sigue empobreciendo.

Va al Tribunal Constitucional para frenar el 10%?

La gente lo enviará al tribunal de la calle

Veamos quien pesa más!

Asimismo, señalaron que con sus declaraciones y afán en intentar bloquear el tercer retiro le está arrojando «parafina a la hoguera» aumentando el descontento en la población. De hecho las etiqueta #SeVieneElEstallido y el #ElPeorGobiernoDeLaHistoria se posicionaron como tendencia en Twitter.