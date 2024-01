Polémica por «salvataje» del Senado a Isapres: «Mutualización» de la deuda aprobada por senadores desconocería fallo de la Corte Suprema

En medio de la votación del Senado de la denominada «Ley Corta de Isapres», se levantaron varias críticas hacia la «mutualización» de la deuda aprobada por las y los senadores, en una de las indicaciones.

Incluso, se señaló que la norma contravenía el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras privadas devolver los cobros ilegales de dinero a sus afiliados.

«Lamentablemente se aprueba esta noche tanto el alza de planes sin límite como la mutualización. No cabe duda que el lobby de las isapres ha sido feroz. He votado en contra, en coherencia con lo que he venido planteando. Es un abuso inaceptable», señaló el senador Iván Flores (DC) tras la aprobación de esta indicación.

En tanto, su colega Daniel Núñez (PC), escribió: «Escándalo en votación de la Ley Corta de Isapres. Indicación de la Derecha desconoce fallo de la Corte Suprema y rebaja deuda a pagar a afiliados de 1.100 millones U$ a 470. La quitan la devolución a los afiliados y le devuelven la plata a las Isapres», enfatizó el legislador.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS) planteó que «se ha aprobado en el Senado la ley corta con un doble castigo a los afiliados de las Isapres, la deuda bajó de mil 400 millones a un tercio y las alzas serán sin límites. Desgraciadamente, pese a que insistimos durante meses, no se escuchó a la ciudadanía. Esto es un verdadero retroceso».

Desde la Cámara de Diputados también hubo reacciones. La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Ana María Gazmuri, manifestó «desde ya» su total rechazo a este articulado.

«Acaban de aprobar en el Senado la mutualización de la deuda de la Isapres, totalmente inconstitucional. La senadora Yasna Provoste y el senador Daniel Núñez hicieron reserva de constitucionalidad. Como presidenta de la Comisión de salud de la Cámara adelanto desde ya mi total rechazo a este articulado», declaró la parlamentaria.

En esa línea, calificó como «impresentable también que algunos senadores de oposición señalen que no existe deuda y que los fallos de la Corte Suprema son ‘ilegales’. ¿Se olvidan de la separación de poderes del Estado?».

Finalmente, el diputado Andrés Giordano comentó que «se aprobó en el Senado, gracias a la derecha, la mutualización para bajar la deuda de las Isapres. Rechazan solidaridad en el sistema de pensiones porque toca el interés de las AFP, pero curiosamente sí les parece bien cuando se trata de otorgar un perdonazo a las Isapres».

Foto Portada: Ministerio de Salud

