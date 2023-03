Presidente Boric responde a viuda de carabinero Álex Salazar: “Entiendo sus palabras de dolor, frustración y rabia”

“Entiendo sus palabras de dolor, frustración y rabia”. De esta forma respondió este miércoles el presidente Gabriel Boric al emplazamiento que le hizo Marly Victoriano, viuda del cabo primero Alex Salazar, quien murió tras ser atropellado por un hombre en estado de ebriedad cuando intentó eludir un control policial en Concepción.

Según Victoriano, el Gobierno “se ha encargado de darle más garantías a los delincuentes que a los carabineros”.

Además, hizo un llamado al mandatario a hacerse responsable de las gestiones: “Que se ponga los pantalones y haga la pega como tiene que hacerla. Él no está de presidente para ser la marioneta del resto”.

“El presidente me ha mandado muchos mensajes, pero no ha sido capaz de llamarme él o venir y dar la cara. A mí me gusta decir las cosas de frente y supongo que el presidente tiene los pantalones de venir y decirme lo que piensa acá”, sentenció.

Además señaló que “no lo recibiría en el funeral”.



En entrevista con Radio Paulina, en Iquique, en el marco del comienzo de su gira por la Región de Tarapacá, el jefe de Estado le respondió a la viuda de Salazar: “Yo entiendo las palabras de dolor, frustración y rabia que tiene la viuda del cabo, y no puedo sino empatizar con ella. Yo en ningún caso voy a contradecirla, respeto su decisión”.

“Yo conversé con el general Yáñez apenas supimos de este atropello, ofrecimos todas las facilidades y no corresponde, sería de una tremenda falta de respeto de mi parte, tratar de polemizar con un sentimiento de dolor de una madre viuda con dos hijos que está sufriendo en estos momentos”, agregó.

El Jefe de Estado afirmó que “como Presidente tengo responsabilidad de la situación que pasa en Chile”.

Asimismo, ratificó que “Carabineros, como lo sabe el general Yáñez, cuenta con todo nuestro respaldo para poder enfrentar estos actos de delincuencia, no solamente con todo el rigor de la ley, sino con la fuerza que sea necesaria”.

Prisión preventiva para imputado

El Juzgado de Garantía de Concepción dejó ayer –martes 14 de marzo– sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a Jhoyner Enrique Bonilla Brito, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de homicidio de carabinero en servicio, maltrato de obra a carabineros y conducción en estado de ebriedad. Ilícitos cometidos el domingo recién pasado, en la comuna.

En la audiencia de formalización, la magistrada Claudia Castillo Jiménez ordenó el ingreso de Bonilla Brito al Complejo Penitenciario Biobío de Concepción, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en cuatro meses el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, alrededor de las 05:50 horas de la madrugada del domingo 12 de marzo de 2023, funcionarios de la Primera Comisaría de Carabineros de Concepción llegaron hasta calle Prat esquina Freire de la ciudad, para fiscalizar a un grupo de sujetos que se encontraba bebiendo alcohol en la vía pública y que mantenían vehículos particulares detenidos en una zona no autorizada. Asimismo, los carabineros procedieron a fiscalizar un local que funcionaba en el sector como discoteca con venta de alcohol, encontrando en su interior a cerca de 150 “clientes”, muchos de los cuales se opusieron al accionar policial, comenzando a lanzar botellas y otros objetos contundentes a los funcionarios.

En dicho contexto, el imputado, con la finalidad de evadir el control policial, abordó un vehículo, el que condujo por calle Prat en dirección de un grupo de carabineros, procediendo a atropellar al sargento Moisés Zambrano Pérez, al cabo segundo Jordan Nicolás Mansilla Ojeda, a quien lanzó contra el capó de un carro policial, y al cabo primero Álex Salazar Rodríguez, cuyo cuerpo aplastó contra dos vehículos institucionales que permanecían estacionados en el lugar y luego arrolló y arrastró cerca de 10 metros para, finalmente, darse a la fuga.

Bonilla Brito fue detenido, con posterioridad, en calle Angol escondido debajo de un vehículo estacionado. Sometido a prueba respiratoria, arrojó como resultado 1,79 gramos de alcohol por litro de la sangre.

A consecuencia del atropello, la víctima Salazar Rodríguez resultó con diversas lesiones graves, que lo mantuvieron hospitalizado con ventilación mecánica hasta horas de la mañana de ayer, en que se produjo su deceso.

En tanto, el sargento Zambrano Pérez resultó con lesiones en hombro derecho y pierna izquierda y el cabo Mansilla Ojeda, con lesiones en codo y rodilla derecha, lesiones de carácter leve.

