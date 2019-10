Proyecto que suspende alza de la tarifa del Metro de Santiago quedó listo para ser ley

Este lunes, la Sala del Senado aprobó por unanimidad -39 votos- el proyecto que faculta al Presidente Piñera a sin efecto el alza de las tarifas de Metro. Así, la iniciativa, que ya fue aprobada este domingo en la Cámara de Diputados, quedó lista para su promulgación como ley.

El debate se realizó en una sesión extraordinaria y estuvo marcada por las diferencias entre oficialismo y oposición por las declaraciones del Mandatario este domingo, quien aseguró que “estamos en guerra”. Los senadores de oposición se colgaron letreros en los que se decía “Sr. Presidente: Chile no está en guerra”.

En forma transversal, los parlamentarios condenaron los actos de violencia e hicieron un llamado a la unidad utilizando la empatía para resolver problemas concretos, según consignó Radio Cooperativa.

Sobre la aprobación del proyecto, el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, dijo que “es una buena noticia, es un primer paso, obviamente no es una respuesta definitiva, pero es un primer paso para empezar a hacernos cargos de los temas que nos reclama la ciudadanía. Nosotros hemos escuchado. La gente quiere recuperar la paz social, pero también nos está pidiendo que nos hagamos cargo de los temas que los afectan”.

En tanto, y reconociendo que Chile está viviendo un momento crítico, el senador Alejandro Guillier emplazó al Presidente calificando la vocería de la madrugada como “imprudente e irresponsable (…) Usted y su gobierno no está entendiendo la situación, necesitamos dejar el discurso de guerra y proponer soluciones de fondo”.

En la misma línea de su antecesor, el senador Alejandro Navarro sentenció que “el gobierno no entiende nada porque millones están en la calle reclamando una respuesta de las autoridades. Siento vergüenza que se simule normalidad siendo que no la hay. En 15 regiones de Chile no hay metro, y hacer una ley solo para esto es una burla. No voy a votar este proyecto”.

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre enfatizó que “Chile no está en guerra”, al tiempo de aclarar que el Frente Amplio reivindica la protesta social pacífica y aclaró que no están tras el vandalismo y llamó a que “en el corto plazo se mejoren las condiciones de nuestro pueblo”.