Rodrigo Mundaca preocupado por expansión minera de Los Bronces: «Afectaría reservas estratégicas de agua dulce contenidas en los glaciares»

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se refirió a la aprobación, por parte del Comité de Ministros del Presidente Boric, del cuestionado proyecto de expansión minera Los Bronces Integrado, de la empresa Angloamerican.

En esa línea, recordó que la iniciativa afectaría reservas estratégicas de agua dulce contenidas en los glaciares, y llamó al Gobierno a poner en el centro de su política de inversiones la protección del medioambiente y las comunidades.

«De acuerdo a diversas organizaciones socioambientales y territoriales, este proyecto afectaría a los glaciares del cordón montañoso de la cordillera de Los Andes, donde se ubican los nacimientos de las cuencas de los ríos Aconcagua, Colina y Maipo, causando daños medioambientales irreversibles», señaló Mundaca en un video.

Sobre este punto, la autoridad regional advirtió que la ampliación de la mina de Angloamerican en la cordillera de la Región Metropolitana y en parte de la Región de Valparaíso, incluye en esta última operaciones en las cercanías del santuario de la naturaleza Yerba Loca y de varios glaciares de hielo y de roca de la zona, todas reservas estratégicas de agua dulce.

«En el caso de Valparaíso, las comunas afectadas serían Los Andes, Putaendo, Catemu, Nogales y en particular la localidad de El Melón, y adicionalmente impactaría en las comunas de Quintero y Puchuncaví, por los procesos industriales de extracción minera. En la Región Metropolitana se impacta a las comunas de Til Til, Lampa, Lo Barnechea y Colina», enumeró el gobernador.

«Ante el impacto ambiental que provoca un proyecto de esta naturaleza, sin duda que no podemos guardar silencio. Yo lo he dicho siempre, hoy día no estamos en contra de la inversión, queremos que la inversión tanto público como privada sea viable económicamente y competitiva por cierto, pero también debe ser socialmente justa y ecológicamente más sana», planteó Mundaca.

«Y esta inversión», continuó, «desde el punto social y ecológico, nos genera serias dudas, por los impactos ambientales que va a provocar, particularmente en las reservas estratégicas de agua dulce contenidas en los glaciares de hielo y de roca, más aún en una situación que hoy día es extraordinariamente preocupante, con vastas comunidades privadas de agua».

«Esperamos que la inversión y que la política de priorización de la inversión pública y privada ponga en la centralidad la protección del medioambiente y las comunidades que se van a ver afectadas por este proyecto», concluyó el gobernador regional.

